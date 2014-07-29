「ヘッドホン」のニュースまとめ-2014年7月
2014年07月29日(火)
フォステクス、平面振動板で解像感のあるサウンドを実現するヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/07/29 15:40
2014年07月28日(月)
BoseがBeatsを訴える - ノイズキャンセリング技術の特許侵害で
サウンド / オーディオ 2014/07/28 12:22
2014年07月22日(火)
イメーション、大口径40mmドライバーやスマホ用リモコン搭載のヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/07/22 17:10
イメーション、耳元のボタンでスマホ操作可能なBluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/07/22 15:57
2014年07月18日(金)
デノン、192kHz/24bitやDSD 5.6MHzに対応する同社初のポタアン
サウンド / オーディオ 2014/07/18 17:09
完実電気、Beats Electoronicsのヘッドホン「Beats Mixr」カラバリ6色追加
サウンド / オーディオ 2014/07/18 11:52
2014年07月17日(木)
JVCケンウッド、広がりのある音と快適な装着感のインドア用ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/07/17 16:51
2014年07月14日(月)
完実電気、Beatsのヘッドホン「New Studio」「Studio Wireless」に新色追加
サウンド / オーディオ 2014/07/14 16:42
2014年07月10日(木)
ティアック、beyerdynamicの90周年を記念した1,000台限定ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/07/10 16:13
暮らしのサウンドビジュアル 第106回 標準付属品のイヤホンから買い替える高"コスパ"イヤホン(5)
サウンド / オーディオ 2014/07/10 08:00
2014年07月04日(金)
ミックスウェーブ、AUDEZEの平面磁気全駆動型ヘッドホンをマイナーチェンジ
サウンド / オーディオ 2014/07/04 17:40
2014年07月03日(木)
テクニカ、髪型が乱れないバックバンドスタイルの密閉型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/07/03 15:41
2014年07月02日(水)
ヘッドホン装着時のムレを解消するテンセル製カバー「mimimamo」
サウンド / オーディオ 2014/07/02 15:58
2014年07月01日(火)
LOOPやSHUREなど人気のヘッドホンを思うぞんぶん試聴 - 第5回 ポータブルオーディオフェスティバル
サウンド / オーディオ 2014/07/01 08:00
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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53