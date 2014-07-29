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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2014年7月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2014年07月29日(火)

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フォステクス、平面振動板で解像感のあるサウンドを実現するヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/07/29 15:40

2014年07月28日(月)

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BoseがBeatsを訴える - ノイズキャンセリング技術の特許侵害で

サウンド / オーディオ 2014/07/28 12:22

2014年07月22日(火)

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イメーション、大口径40mmドライバーやスマホ用リモコン搭載のヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/07/22 17:10

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イメーション、耳元のボタンでスマホ操作可能なBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/07/22 15:57

2014年07月18日(金)

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デノン、192kHz/24bitやDSD 5.6MHzに対応する同社初のポタアン

サウンド / オーディオ 2014/07/18 17:09

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完実電気、Beats Electoronicsのヘッドホン「Beats Mixr」カラバリ6色追加

サウンド / オーディオ 2014/07/18 11:52

2014年07月17日(木)

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JVCケンウッド、広がりのある音と快適な装着感のインドア用ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/07/17 16:51

2014年07月14日(月)

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完実電気、Beatsのヘッドホン「New Studio」「Studio Wireless」に新色追加

サウンド / オーディオ 2014/07/14 16:42

2014年07月10日(木)

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ティアック、beyerdynamicの90周年を記念した1,000台限定ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/07/10 16:13

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暮らしのサウンドビジュアル 第106回 標準付属品のイヤホンから買い替える高"コスパ"イヤホン(5)

サウンド / オーディオ 2014/07/10 08:00

2014年07月04日(金)

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ミックスウェーブ、AUDEZEの平面磁気全駆動型ヘッドホンをマイナーチェンジ

サウンド / オーディオ 2014/07/04 17:40

2014年07月03日(木)

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テクニカ、髪型が乱れないバックバンドスタイルの密閉型ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/07/03 15:41

2014年07月02日(水)

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ヘッドホン装着時のムレを解消するテンセル製カバー「mimimamo」

サウンド / オーディオ 2014/07/02 15:58

2014年07月01日(火)

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LOOPやSHUREなど人気のヘッドホンを思うぞんぶん試聴 - 第5回 ポータブルオーディオフェスティバル

サウンド / オーディオ 2014/07/01 08:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

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