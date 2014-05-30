「ヘッドホン」のニュースまとめ-2014年5月
2014年05月30日(金)
ボーズ、人気のヘッドホン8モデルを特別価格で提供するキャンペーン
サウンド / オーディオ 2014/05/30 14:06
2014年05月29日(木)
ヤマハ、大口径50mmドライバー搭載ながら軽量で快適な装着感のヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/05/29 13:27
2014年05月28日(水)
ジェーエイアイ、「fhana」とコラボしたヘッドホンアンプを300台限定で発売
サウンド / オーディオ 2014/05/28 16:50
2014年05月21日(水)
パナソニック、ヘッドホン用サラウンド規格「Headphone:X」対応ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/05/21 18:38
2014年05月10日(土)
暮らしのサウンドビジュアル 第104回 標準付属品のイヤホンから買い換える高"コスパ"イヤホン(3)
サウンド / オーディオ 2014/05/10 09:00
2014年05月09日(金)
ATOMIC FLOYD、航空宇宙用のチタン素材をハウジングに使ったイヤホン
サウンド / オーディオ 2014/05/09 20:15
M-AUDIO、スタジオモニタリング向けのヘッドホン「HDH50」
サウンド / オーディオ 2014/05/09 17:57
ボーズ、こだわりのデザインでボーズサウンドを楽しめるヘッドホン3製品
サウンド / オーディオ 2014/05/09 10:00
2014年05月08日(木)
サンワダイレクト、首掛けで安定するネックバンド型Bluetoothヘッドセット
ガジェット 2014/05/08 15:47
2014年05月07日(水)
ヨドバシカメラ、秋葉原にShure 専門ショップ - 全モデル試聴OK
サウンド / オーディオ 2014/05/07 19:50
Shure、ダイナミック型ドライバー搭載のエントリー向けカナル型イヤホン
サウンド / オーディオ 2014/05/07 18:25
2014年05月01日(木)
フルテック、中低域用と高域用のデュアルドライバーを搭載するイヤホン
サウンド / オーディオ 2014/05/01 19:47
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PC本体 2020/05/14 14:58
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スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53