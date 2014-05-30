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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2014年5月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2014年05月30日(金)

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ボーズ、人気のヘッドホン8モデルを特別価格で提供するキャンペーン

サウンド / オーディオ 2014/05/30 14:06

2014年05月29日(木)

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ヤマハ、大口径50mmドライバー搭載ながら軽量で快適な装着感のヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/05/29 13:27

2014年05月28日(水)

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ジェーエイアイ、「fhana」とコラボしたヘッドホンアンプを300台限定で発売

サウンド / オーディオ 2014/05/28 16:50

2014年05月21日(水)

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パナソニック、ヘッドホン用サラウンド規格「Headphone:X」対応ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/05/21 18:38

2014年05月10日(土)

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暮らしのサウンドビジュアル 第104回 標準付属品のイヤホンから買い換える高"コスパ"イヤホン(3)

サウンド / オーディオ 2014/05/10 09:00

2014年05月09日(金)

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ATOMIC FLOYD、航空宇宙用のチタン素材をハウジングに使ったイヤホン

サウンド / オーディオ 2014/05/09 20:15

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M-AUDIO、スタジオモニタリング向けのヘッドホン「HDH50」

サウンド / オーディオ 2014/05/09 17:57

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ボーズ、こだわりのデザインでボーズサウンドを楽しめるヘッドホン3製品

サウンド / オーディオ 2014/05/09 10:00

2014年05月08日(木)

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サンワダイレクト、首掛けで安定するネックバンド型Bluetoothヘッドセット

ガジェット 2014/05/08 15:47

2014年05月07日(水)

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ヨドバシカメラ、秋葉原にShure 専門ショップ - 全モデル試聴OK

サウンド / オーディオ 2014/05/07 19:50

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Shure、ダイナミック型ドライバー搭載のエントリー向けカナル型イヤホン

サウンド / オーディオ 2014/05/07 18:25

2014年05月01日(木)

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フルテック、中低域用と高域用のデュアルドライバーを搭載するイヤホン

サウンド / オーディオ 2014/05/01 19:47

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

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