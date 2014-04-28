「ヘッドホン」のニュースまとめ-2014年4月
2014年04月28日(月)
音茶楽、外耳道の長さに合わせて2種類から選べるカナル型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/04/28 19:37
ハイレゾ音源の再生に対応したUSB DAC&ヘッドホンアンプ「DDA-DAC1U」発売
スマホとデジタル家電 2014/04/28 12:25
東京ミッドタウンに新店舗! カジュアルフレンチとオーディオメーカー直営店
レジャー 2014/04/28 11:09
2014年04月23日(水)
バッファロー、NFC機能で簡単ペアリング可能なBluetooth 4.0ヘッドセット
サウンド / オーディオ 2014/04/23 20:55
2014年04月22日(火)
デノン、スポーツ向けワイヤレスヘッドホン「AH-W150」の新色オレンジ
サウンド / オーディオ 2014/04/22 15:34
2014年04月16日(水)
パイオニア、重低音の振動を"体感"できる「BASS EXCITER」搭載イヤホン
サウンド / オーディオ 2014/04/16 17:47
2014年04月15日(火)
パイオニア、クラブサウンド向け高級ヘッドホン「Superior Club Sound」
サウンド / オーディオ 2014/04/15 21:13
2014年04月14日(月)
イメーション、13.5mmの大型ドライバーを搭載するインナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/04/14 19:25
2014年04月09日(水)
ミックスウェーブ、1964 EARSの8ドライバー搭載カスタムイヤーモニター
サウンド / オーディオ 2014/04/09 17:24
暮らしのサウンドビジュアル 第103回 標準付属品のイヤホンから買い換える高"コスパ"イヤホン(2)
サウンド / オーディオ 2014/04/09 08:00
2014年04月08日(火)
フォステクス、シリコン成型でヘッドバンドを曲げやすいヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/04/08 21:03
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「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53