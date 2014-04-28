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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2014年4月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2014年04月28日(月)

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音茶楽、外耳道の長さに合わせて2種類から選べるカナル型ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/04/28 19:37

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ハイレゾ音源の再生に対応したUSB DAC&ヘッドホンアンプ「DDA-DAC1U」発売

スマホとデジタル家電 2014/04/28 12:25

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東京ミッドタウンに新店舗! カジュアルフレンチとオーディオメーカー直営店

レジャー 2014/04/28 11:09

2014年04月23日(水)

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バッファロー、NFC機能で簡単ペアリング可能なBluetooth 4.0ヘッドセット

サウンド / オーディオ 2014/04/23 20:55

2014年04月22日(火)

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デノン、スポーツ向けワイヤレスヘッドホン「AH-W150」の新色オレンジ

サウンド / オーディオ 2014/04/22 15:34

2014年04月16日(水)

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パイオニア、重低音の振動を"体感"できる「BASS EXCITER」搭載イヤホン

サウンド / オーディオ 2014/04/16 17:47

2014年04月15日(火)

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パイオニア、クラブサウンド向け高級ヘッドホン「Superior Club Sound」

サウンド / オーディオ 2014/04/15 21:13

2014年04月14日(月)

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イメーション、13.5mmの大型ドライバーを搭載するインナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/04/14 19:25

2014年04月09日(水)

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ミックスウェーブ、1964 EARSの8ドライバー搭載カスタムイヤーモニター

サウンド / オーディオ 2014/04/09 17:24

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暮らしのサウンドビジュアル 第103回 標準付属品のイヤホンから買い換える高"コスパ"イヤホン(2)

サウンド / オーディオ 2014/04/09 08:00

2014年04月08日(火)

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フォステクス、シリコン成型でヘッドバンドを曲げやすいヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/04/08 21:03

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

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