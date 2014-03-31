「ヘッドホン」のニュースまとめ-2014年3月
2014年03月31日(月)
テクニカ、ヘッドホンが振動するV-ACTモードを備えたワイヤレスヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/03/31 20:06
テクニカ、スマホ向けや豊富なカラバリを揃えるインナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/03/31 18:55
テクニカ、インナーイヤーヘッドホン「CKR」シリーズの高解像モデル
サウンド / オーディオ 2014/03/31 18:08
テクニカ、オーバーヘッド型ヘッドホンの世界戦略モデル「SONICFUEL」
サウンド / オーディオ 2014/03/31 16:57
2014年03月25日(火)
ハーマン、ハウジング部のタッチセンサーで操作できるBluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/03/25 14:19
2014年03月20日(木)
クリエイティブ、ノイズキャンセル機能搭載のBluetoothヘッドホンを発売
サウンド / オーディオ 2014/03/20 20:40
final audio design、ヘッドホン第2弾「PANDORA HOPE IV」を発売
スマホとデジタル家電 2014/03/20 14:12
2014年03月19日(水)
ファイナルオーディオ、ダイナミック型とBA型ハイブリッドヘッドホン第二弾
サウンド / オーディオ 2014/03/19 17:17
2014年03月18日(火)
エレコム、コンパクトでフィット感の高いBluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 2014/03/18 19:02
2014年03月14日(金)
デノン、「MUSIC MANIAC」のダイナミック型インナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/03/14 17:02
2014年03月12日(水)
完実電気、B&O playのインナーイヤーイヤホン「BeoPlay H3」に新色ゴールド
サウンド / オーディオ 2014/03/12 15:32
ティアック、beyerdynamicのテスラドライバー搭載ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/03/12 14:29
2014年03月07日(金)
暮らしのサウンドビジュアル 第102回 標準付属品のイヤホンから買い換える高"コスパ"イヤホン(1)
サウンド / オーディオ 2014/03/07 08:00
2014年03月06日(木)
パイオニア、ホールド性と遮音性を両立させた密閉型DJ向けイヤホン
サウンド / オーディオ 2014/03/06 14:18
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スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53