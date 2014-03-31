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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2014年3月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2014年03月31日(月)

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テクニカ、ヘッドホンが振動するV-ACTモードを備えたワイヤレスヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/03/31 20:06

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テクニカ、スマホ向けや豊富なカラバリを揃えるインナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/03/31 18:55

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テクニカ、インナーイヤーヘッドホン「CKR」シリーズの高解像モデル

サウンド / オーディオ 2014/03/31 18:08

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テクニカ、オーバーヘッド型ヘッドホンの世界戦略モデル「SONICFUEL」

サウンド / オーディオ 2014/03/31 16:57

2014年03月25日(火)

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ハーマン、ハウジング部のタッチセンサーで操作できるBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/03/25 14:19

2014年03月20日(木)

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クリエイティブ、ノイズキャンセル機能搭載のBluetoothヘッドホンを発売

サウンド / オーディオ 2014/03/20 20:40

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final audio design、ヘッドホン第2弾「PANDORA HOPE IV」を発売

スマホとデジタル家電 2014/03/20 14:12

2014年03月19日(水)

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ファイナルオーディオ、ダイナミック型とBA型ハイブリッドヘッドホン第二弾

サウンド / オーディオ 2014/03/19 17:17

2014年03月18日(火)

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エレコム、コンパクトでフィット感の高いBluetoothイヤホン

サウンド / オーディオ 2014/03/18 19:02

2014年03月14日(金)

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デノン、「MUSIC MANIAC」のダイナミック型インナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/03/14 17:02

2014年03月12日(水)

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完実電気、B&O playのインナーイヤーイヤホン「BeoPlay H3」に新色ゴールド

サウンド / オーディオ 2014/03/12 15:32

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ティアック、beyerdynamicのテスラドライバー搭載ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/03/12 14:29

2014年03月07日(金)

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暮らしのサウンドビジュアル 第102回 標準付属品のイヤホンから買い換える高"コスパ"イヤホン(1)

サウンド / オーディオ 2014/03/07 08:00

2014年03月06日(木)

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パイオニア、ホールド性と遮音性を両立させた密閉型DJ向けイヤホン

サウンド / オーディオ 2014/03/06 14:18

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

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PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

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