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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2014年2月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2014年02月28日(金)

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ワコム、高音質ヘッドホンが当たる「新生活レベルアップキャンペーン」実施

周辺機器 2014/02/28 15:50

2014年02月25日(火)

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米・Klipschの本格ヘッドホン「STATUS」からホワイトモデル登場

スマホとデジタル家電 2014/02/25 13:56

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ハーマン、DJモニターでも使えるJBLブランドのポータブルヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/02/25 13:00

2014年02月20日(木)

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完実電気、Beatsのイヤホンとワイヤレススピーカーに新色を追加

サウンド / オーディオ 2014/02/20 18:42

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BA型とダイナミック型2つのドライバーを搭載するハイブリッドイヤホン - ソニー「XBA-H1」を使ってみた

サウンド / オーディオ 2014/02/20 08:30

2014年02月19日(水)

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ファイナルオーディオ、世界初となる3Dプリンターで造形したBAイヤホン

サウンド / オーディオ 2014/02/19 17:49

2014年02月10日(月)

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ヒビノ、53mm大口径ドライバーを搭載したAKG製モニターヘッドホン「K812」

サウンド / オーディオ 2014/02/10 16:37

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ヒビノ、AKG製モニタリング・ヘッドホンの最上位モデル「K812」発売

スマホとデジタル家電 2014/02/10 13:33

2014年02月07日(金)

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アユート、ハイレゾプレーヤー「AK120」向けのチューンを施したBAイヤホン

サウンド / オーディオ 2014/02/07 16:33

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ティアック、フルアナログ回路採用の独beyerdynamic製ヘッドホンアンプ

サウンド / オーディオ 2014/02/07 12:20

2014年02月06日(木)

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ティアック、iPhoneに直接つなげるハイレゾ対応ポータブルアンプ「HA-P50」

スマホとデジタル家電 2014/02/06 14:47

2014年02月04日(火)

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パイオニア、リーズナブルながら迫力ある低域を楽しめるヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/02/04 14:17

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

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