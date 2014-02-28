「ヘッドホン」のニュースまとめ-2014年2月
2014年02月28日(金)
ワコム、高音質ヘッドホンが当たる「新生活レベルアップキャンペーン」実施
周辺機器 2014/02/28 15:50
2014年02月25日(火)
米・Klipschの本格ヘッドホン「STATUS」からホワイトモデル登場
スマホとデジタル家電 2014/02/25 13:56
ハーマン、DJモニターでも使えるJBLブランドのポータブルヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/02/25 13:00
2014年02月20日(木)
完実電気、Beatsのイヤホンとワイヤレススピーカーに新色を追加
サウンド / オーディオ 2014/02/20 18:42
BA型とダイナミック型2つのドライバーを搭載するハイブリッドイヤホン - ソニー「XBA-H1」を使ってみた
サウンド / オーディオ 2014/02/20 08:30
2014年02月19日(水)
ファイナルオーディオ、世界初となる3Dプリンターで造形したBAイヤホン
サウンド / オーディオ 2014/02/19 17:49
2014年02月10日(月)
ヒビノ、53mm大口径ドライバーを搭載したAKG製モニターヘッドホン「K812」
サウンド / オーディオ 2014/02/10 16:37
ヒビノ、AKG製モニタリング・ヘッドホンの最上位モデル「K812」発売
スマホとデジタル家電 2014/02/10 13:33
2014年02月07日(金)
アユート、ハイレゾプレーヤー「AK120」向けのチューンを施したBAイヤホン
サウンド / オーディオ 2014/02/07 16:33
ティアック、フルアナログ回路採用の独beyerdynamic製ヘッドホンアンプ
サウンド / オーディオ 2014/02/07 12:20
2014年02月06日(木)
ティアック、iPhoneに直接つなげるハイレゾ対応ポータブルアンプ「HA-P50」
スマホとデジタル家電 2014/02/06 14:47
2014年02月04日(火)
パイオニア、リーズナブルながら迫力ある低域を楽しめるヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/02/04 14:17
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サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
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ガジェット 2020/05/12 12:53