「ヘッドホン」のニュースまとめ-2013年12月
2013年12月24日(火)
2013年12月20日(金)
プレアデスシステム、AIAIAI社のヘッドホン「TMA-1」シリーズに低価格モデル
サウンド / オーディオ 2013/12/20 16:31
2013年12月19日(木)
音とデザインを変更できるヘッドホン「CUSTOM ONE PRO」に新カラー登場
スマホとデジタル家電 2013/12/19 15:53
2013年12月18日(水)
音とデザインを自分好みに変更できるヘッドホン「CUSTOM ONE PRO WH」
サウンド / オーディオ 2013/12/18 20:45
2013年12月13日(金)
アユート、シンプルなデザインのヘッドホン「UPB-LTX-721」を発売
サウンド / オーディオ 2013/12/13 19:05
2013年12月10日(火)
ファイナルオーディオ、数量限定のBA型イヤホン組み立てキット
サウンド / オーディオ 2013/12/10 17:23
final audio designブランド初のヘッドホン「PANDORA HOPE VI」発売
スマホとデジタル家電 2013/12/10 10:00
2013年12月09日(月)
ファイナルオーディオ、BA型とダイナミック型のハイブリッドヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/12/09 18:00
イヤークッションなどを外して洗えるカラフルなヘッドホン「HUMLAN」
スマホとデジタル家電 2013/12/09 16:57
ザウンドインダストリー、イヤーパッドやヘッドバンドを洗えるヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/12/09 16:26
完実電気、カルヴィン・ハリスがチューニングしたSOL REPUBLICのヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/12/09 16:01
2013年12月07日(土)
ヘッドホンの形をしたマルチサウンドデバイス - 「Sound Blaster EVO ZxR」の実力を検証!
サウンド / オーディオ 2013/12/07 11:00
2013年12月06日(金)
完実電気、Beatsのヘッドホン「New studio」「beats wireless」などの新色
サウンド / オーディオ 2013/12/06 15:59
2013年12月04日(水)
ミッキーが耳から飛び出す!? ディズニーキャラクター形イヤホンが登場
サウンド / オーディオ 2013/12/04 15:28
2013年12月03日(火)
e☆イヤホン、携帯オーディオ体験イベント「ポタフェス」を12月21/22日開催
サウンド / オーディオ 2013/12/03 21:02
ハーマン、Bluetooth対応で通話も可能なJBLのヘッドホン&イヤホンを発売
スマホとデジタル家電 2013/12/03 17:10
ハーマン、エントリー向け「JBL J」シリーズのBluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/12/03 13:00
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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53