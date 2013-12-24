スマホとデジタル家電
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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2013年12月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2013年12月24日(火)

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音質オーダー可能なカスタムIEM / ほっぺたが震える低音特化ヘッドホンなど - ポータブルオーディオフェスティバル2013

サウンド / オーディオ 2013/12/24 17:56

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ハイレゾ対応機から人気のBluetoothイヤホンまでポータブルAV機器が一堂に - ポータブルオーディオフェスティバル2013

サウンド / オーディオ 2013/12/24 15:57

2013年12月20日(金)

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プレアデスシステム、AIAIAI社のヘッドホン「TMA-1」シリーズに低価格モデル

サウンド / オーディオ 2013/12/20 16:31

2013年12月19日(木)

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音とデザインを変更できるヘッドホン「CUSTOM ONE PRO」に新カラー登場

スマホとデジタル家電 2013/12/19 15:53

2013年12月18日(水)

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音とデザインを自分好みに変更できるヘッドホン「CUSTOM ONE PRO WH」

サウンド / オーディオ 2013/12/18 20:45

2013年12月13日(金)

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アユート、シンプルなデザインのヘッドホン「UPB-LTX-721」を発売

サウンド / オーディオ 2013/12/13 19:05

2013年12月10日(火)

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ファイナルオーディオ、数量限定のBA型イヤホン組み立てキット

サウンド / オーディオ 2013/12/10 17:23

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final audio designブランド初のヘッドホン「PANDORA HOPE VI」発売

スマホとデジタル家電 2013/12/10 10:00

2013年12月09日(月)

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原宿に突如現れたトレーラーカーでノイズキャンセリング効果を体験! - ボーズのNCヘッドホン「Bose QuietComfort 20」体験イベント

サウンド / オーディオ 2013/12/09 20:51

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ファイナルオーディオ、BA型とダイナミック型のハイブリッドヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/12/09 18:00

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イヤークッションなどを外して洗えるカラフルなヘッドホン「HUMLAN」

スマホとデジタル家電 2013/12/09 16:57

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ザウンドインダストリー、イヤーパッドやヘッドバンドを洗えるヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/12/09 16:26

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完実電気、カルヴィン・ハリスがチューニングしたSOL REPUBLICのヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/12/09 16:01

2013年12月07日(土)

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ヘッドホンの形をしたマルチサウンドデバイス - 「Sound Blaster EVO ZxR」の実力を検証!

サウンド / オーディオ 2013/12/07 11:00

2013年12月06日(金)

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完実電気、Beatsのヘッドホン「New studio」「beats wireless」などの新色

サウンド / オーディオ 2013/12/06 15:59

2013年12月04日(水)

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ミッキーが耳から飛び出す!? ディズニーキャラクター形イヤホンが登場

サウンド / オーディオ 2013/12/04 15:28

2013年12月03日(火)

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e☆イヤホン、携帯オーディオ体験イベント「ポタフェス」を12月21/22日開催

サウンド / オーディオ 2013/12/03 21:02

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ハーマン、Bluetooth対応で通話も可能なJBLのヘッドホン&イヤホンを発売

スマホとデジタル家電 2013/12/03 17:10

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ハーマン、エントリー向け「JBL J」シリーズのBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/12/03 13:00

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サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

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