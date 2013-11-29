「ヘッドホン」のニュースまとめ-2013年11月
2013年11月29日(金)
アユート、パーソナルトレーナー機能を搭載するBluetoothヘッドセット
サウンド / オーディオ 2013/11/29 17:24
完実電気、Beatsのイヤホン「New Tour」「urbeats」に新色を追加
サウンド / オーディオ 2013/11/29 13:16
2013年11月27日(水)
サンワダイレクト、apt-X対応のBluetoothヘッドホン「400-HS034」
周辺機器 2013/11/27 21:59
2013年11月25日(月)
GNネットコム、7種類のイヤージェルで装着性を調整できるスポーツイヤホン
サウンド / オーディオ 2013/11/25 20:06
2013年11月15日(金)
ゼンハイザー、ヘッドホン購入者に最大10,000円のキャッシュバック
サウンド / オーディオ 2013/11/15 16:27
2013年11月13日(水)
クリエイティブ、1台のスマホから音楽をシェアできるヘッドセット
サウンド / オーディオ 2013/11/13 17:18
2013年11月12日(火)
エレコム、高音質のaptXに対応したコンパクト設計のBluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 2013/11/12 16:24
テックウインド、防滴仕様のスポーツ向けBluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/11/12 16:11
2013年11月11日(月)
イメーション、わずか8.5gの世界最軽量インナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/11/11 15:51
DMR、台湾発の新興ヘッドホンブランド「Perfect Sound」より4製品を発売
スマホとデジタル家電 2013/11/11 14:55
2013年11月07日(木)
GEANEE、最長10時間の連続使用が可能な低価格Bluetoothヘッドセット
サウンド / オーディオ 2013/11/07 17:26
2013年11月06日(水)
センチュリー、手持ちのヘッドホンを手軽に高音質化するヘッドホンアンプ
周辺機器 2013/11/06 18:53
クリエイティブ、ノイズキャンセル機能を搭載するBluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/11/06 17:31
バックナンバー
|2020
|2019
|2018
「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53