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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2013年11月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2013年11月29日(金)

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アユート、パーソナルトレーナー機能を搭載するBluetoothヘッドセット

サウンド / オーディオ 2013/11/29 17:24

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完実電気、Beatsのイヤホン「New Tour」「urbeats」に新色を追加

サウンド / オーディオ 2013/11/29 13:16

2013年11月27日(水)

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サンワダイレクト、apt-X対応のBluetoothヘッドホン「400-HS034」

周辺機器 2013/11/27 21:59

2013年11月25日(月)

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GNネットコム、7種類のイヤージェルで装着性を調整できるスポーツイヤホン

サウンド / オーディオ 2013/11/25 20:06

2013年11月15日(金)

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ゼンハイザー、ヘッドホン購入者に最大10,000円のキャッシュバック

サウンド / オーディオ 2013/11/15 16:27

2013年11月13日(水)

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クリエイティブ、1台のスマホから音楽をシェアできるヘッドセット

サウンド / オーディオ 2013/11/13 17:18

2013年11月12日(火)

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エレコム、高音質のaptXに対応したコンパクト設計のBluetoothイヤホン

サウンド / オーディオ 2013/11/12 16:24

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テックウインド、防滴仕様のスポーツ向けBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/11/12 16:11

2013年11月11日(月)

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イメーション、わずか8.5gの世界最軽量インナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/11/11 15:51

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DMR、台湾発の新興ヘッドホンブランド「Perfect Sound」より4製品を発売

スマホとデジタル家電 2013/11/11 14:55

2013年11月07日(木)

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GEANEE、最長10時間の連続使用が可能な低価格Bluetoothヘッドセット

サウンド / オーディオ 2013/11/07 17:26

2013年11月06日(水)

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センチュリー、手持ちのヘッドホンを手軽に高音質化するヘッドホンアンプ

周辺機器 2013/11/06 18:53

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クリエイティブ、ノイズキャンセル機能を搭載するBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/11/06 17:31

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

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