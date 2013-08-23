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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2013年8月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2013年08月23日(金)

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イーフロンティア、KlipschのBAイヤホン最上位モデルとエントリーモデル

サウンド / オーディオ 2013/08/23 17:18

2013年08月21日(水)

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フィリップス、ヒット作「SHE9700」後継のインナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/08/21 20:20

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ハーマン、JBLブランドを手軽に楽しめるエントリー向けカナル型イヤホン

サウンド / オーディオ 2013/08/21 13:00

2013年08月20日(火)

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ヨドバシカメラ、秋葉原に「ゼンハイザー」専門コーナー - 全モデル試聴OK

サウンド / オーディオ 2013/08/20 17:05

2013年08月19日(月)

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ケーブルが暗闇で光るカナル型ヘッドホン - イメーション

サウンド / オーディオ 2013/08/19 12:03

2013年08月16日(金)

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ボーズが満を持して放つ自信作 - ノイズキャンセリングヘッドホン「QuietComfort 20」の効果を試す!

サウンド / オーディオ 2013/08/16 13:45

2013年08月09日(金)

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ボーズ、スポーツ向けの防滴インナーイヤーヘッドホンに新色パープル

サウンド / オーディオ 2013/08/09 13:27

2013年08月08日(木)

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JVCケンウッド、海外モデルのヘッドホン「esnsy」を期間限定で国内販売

サウンド / オーディオ 2013/08/08 19:10

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日立マクセル、ぴったりフィットとロングポートが特徴のカナル型ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/08/08 16:24

2013年08月06日(火)

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日立マクセル、スワロフスキーをあしらったカナル型ヘッドホン「PURCHER」

サウンド / オーディオ 2013/08/06 12:42

2013年08月02日(金)

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クリエイティブ、三角形デザインのハウジングのヘッドホンを8月上旬発売

サウンド / オーディオ 2013/08/02 16:58

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スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

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サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52

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