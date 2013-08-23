「ヘッドホン」のニュースまとめ-2013年8月
2013年08月23日(金)
イーフロンティア、KlipschのBAイヤホン最上位モデルとエントリーモデル
サウンド / オーディオ 2013/08/23 17:18
2013年08月21日(水)
フィリップス、ヒット作「SHE9700」後継のインナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/08/21 20:20
ハーマン、JBLブランドを手軽に楽しめるエントリー向けカナル型イヤホン
サウンド / オーディオ 2013/08/21 13:00
2013年08月20日(火)
ヨドバシカメラ、秋葉原に「ゼンハイザー」専門コーナー - 全モデル試聴OK
サウンド / オーディオ 2013/08/20 17:05
2013年08月19日(月)
ケーブルが暗闇で光るカナル型ヘッドホン - イメーション
サウンド / オーディオ 2013/08/19 12:03
2013年08月16日(金)
ボーズが満を持して放つ自信作 - ノイズキャンセリングヘッドホン「QuietComfort 20」の効果を試す!
サウンド / オーディオ 2013/08/16 13:45
2013年08月09日(金)
ボーズ、スポーツ向けの防滴インナーイヤーヘッドホンに新色パープル
サウンド / オーディオ 2013/08/09 13:27
2013年08月08日(木)
JVCケンウッド、海外モデルのヘッドホン「esnsy」を期間限定で国内販売
サウンド / オーディオ 2013/08/08 19:10
日立マクセル、ぴったりフィットとロングポートが特徴のカナル型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/08/08 16:24
2013年08月06日(火)
日立マクセル、スワロフスキーをあしらったカナル型ヘッドホン「PURCHER」
サウンド / オーディオ 2013/08/06 12:42
2013年08月02日(金)
クリエイティブ、三角形デザインのハウジングのヘッドホンを8月上旬発売
サウンド / オーディオ 2013/08/02 16:58
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周辺機器 2020/05/14 15:45
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スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53
約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル
サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52