スマホとデジタル家電
会員ページ

お知らせ

「ヘッドホン」のニュースまとめ-2013年6月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2013年06月28日(金)

Top

アスク、「PUMA」ブランドのスポーティなデザインのヘッドホンを取扱開始

サウンド / オーディオ 2013/06/28 15:46

Top

オーディオテクニカ、環境騒音を90%以上減らすヘッドホン「ATH-ANC70」発表

スマホとデジタル家電 2013/06/28 15:46

Top

独特の形状でダンスをしても外れにくいヘッドホン - オーディオテクニカ

サウンド / オーディオ 2013/06/28 13:24

Top

サウンドクリエイターも驚く、10万円超えの高級ヘッドホン&イヤホン

スマホとデジタル家電 2013/06/28 12:21

2013年06月27日(木)

Top

テクニカ、ポータブルタイプのノイズキャンセリングヘッドホンをリリース

サウンド / オーディオ 2013/06/27 18:06

2013年06月25日(火)

Top

ソニーとタワレコ、tofubeatsや高橋優を起用したヘッドホンのPR企画を実施

スマホとデジタル家電 2013/06/25 20:06

Top

太陽インターナショナル、内耳の構造を反映させたCardas Audioのヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/06/25 17:23

Top

モダニティ、50 CENTがプロデュースしたヘッドホン4モデルを国内発売

サウンド / オーディオ 2013/06/25 15:39

2013年06月24日(月)

Top

サウンドクリエイターが選ぶ! 実売5万円前後のお薦めヘッドホン5選

スマホとデジタル家電 2013/06/24 17:30

Top

テクニカ、小型でもしっかりとした低音を楽しめるインナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/06/24 16:04

2013年06月19日(水)

Top

ソニー、音漏れを80%低減したイヤホンのスマホ用リモコン付きモデル

スマホとデジタル家電 2013/06/19 18:13

Top

ソニー、従来モデル比で約80%音漏れを低減させたインナーイヤーヘッドホン

スマホとデジタル家電 2013/06/19 17:23

Top

ソニー、Bluetooth・NFC対応のスポーツ向けネックバンドスタイルヘッドホン

スマホとデジタル家電 2013/06/19 16:27

Top

ソニー、iPhone用リモコン付きのシングルBAドライバーヘッドホン

スマホとデジタル家電 2013/06/19 15:29

2013年06月14日(金)

Top

アクセサリとしても使えるイヤホン? イヤホンとしても使えるアクセサリ?

サウンド / オーディオ 2013/06/14 20:41

2013年06月12日(水)

Top

クリエイティブ、スマートフォン通話に対応のヘッドホン「Creative Hitz」

サウンド / オーディオ 2013/06/12 18:57

2013年06月10日(月)

Top

サウンドクリエイターが選ぶ! 実売3万円台のお薦めヘッドホン5選

スマホとデジタル家電 2013/06/10 19:00

2013年06月07日(金)

Top

ボーズ、「Bose IMPACT 2013」でNCヘッドホンと超小型スピーカーをお披露目

サウンド / オーディオ 2013/06/07 15:39

2013年06月06日(木)

Top

ボーズ、圧倒的なノイズキャンセリング性能を誇るインナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/06/06 19:12

Top

JVCケンウッド、音質の好みに合わせて選ぶ3タイプのワイヤレスヘッドセット

サウンド / オーディオ 2013/06/06 16:13

Top

マキコーポレーション、NakamichiブランドのiOS向けワイヤレスヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/06/06 12:13

2013年06月05日(水)

Top

コウォンジャパン、BA型/ダイナミック型のハイブリッドイヤホンなど3モデル

サウンド / オーディオ 2013/06/05 19:21

2013年06月04日(火)

Top

ベーシスト フィル・ジョーンズが設計した低音に強いヘッドホン「H850」

スマホとデジタル家電 2013/06/04 19:29

2013年06月03日(月)

Top

プレアデスシステム、ビビッドカラーのGolla製カナル型イヤホン

サウンド / オーディオ 2013/06/03 19:57

バックナンバー

2020
2019
2018

「ヘッドホン」の検索結果

Top

MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

Top

MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

Top

ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

Top

50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

Top

MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

Top

ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

Top

在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

Top

ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

Top

【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

Top

約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル

サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52

もっと見る
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    Google Play Musicが年内終了に。YouTube Musicへの移行がスタート
  2. 2

    サンワ、自分の近くに置いて音を聞きやすくするテレビ用スピーカー
  3. 3

    ローランド、進化するソフトシンセ「ZENOLOGY」の提供を開始
  4. 4

    在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
  5. 5

    Web会議に使える、パイオニアの白いLightningスピーカーフォン
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む