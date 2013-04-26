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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2013年4月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2013年04月26日(金)

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タイムロード、ULTRASONEのedition12とAedleのVK-1を国内発売

サウンド / オーディオ 2013/04/26 19:05

2013年04月24日(水)

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JVCケンウッド、重低音用と中高音用で別ユニット構造の高音質ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/04/24 15:28

2013年04月23日(火)

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パイオニア、5mのロングコードや音量調整機能を備えるテレビ用ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/04/23 17:42

2013年04月22日(月)

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完実、beats by dr.dreのアクティブノイズキャンセリングヘッドホン発売

サウンド / オーディオ 2013/04/22 16:06

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耳にカタナが刺さった!? バナナが刺さった!? いえ、これはイヤホンです

サウンド / オーディオ 2013/04/22 15:59

2013年04月19日(金)

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神聖かまってちゃんのみさこがソニー新「EXTRA BASS」の魅力をドラムで表現

スマホとデジタル家電 2013/04/19 20:42

2013年04月18日(木)

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パイオニア、重低音再生の「BASS HEAD」ヘッドホンストリート向けDJモデル

サウンド / オーディオ 2013/04/18 20:34

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フィリップス、ワイヤードでもBluetoothでも接続可能な2Wayヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/04/18 18:24

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フィリップス、「Fidelio」ブランド初のインナーイヤータイプヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/04/18 18:05

2013年04月16日(火)

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完実、輝くヘッドホン「ダイヤモンド・ティアーズ」に限定のゴールドカラー

サウンド / オーディオ 2013/04/16 11:57

2013年04月03日(水)

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ディーアンドエム、B&Wのモバイルヘッドホン「P3」に新色ブルーを追加

サウンド / オーディオ 2013/04/03 19:03

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イメーション、iPhone 5対応のリモコン付きインナイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2013/04/03 18:42

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ソニー、ファッション性と低音重視の「EXTRA BASS」シリーズ新ヘッドホン

スマホとデジタル家電 2013/04/03 17:04

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サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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