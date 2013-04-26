「ヘッドホン」のニュースまとめ-2013年4月
2013年04月26日(金)
タイムロード、ULTRASONEのedition12とAedleのVK-1を国内発売
サウンド / オーディオ 2013/04/26 19:05
2013年04月24日(水)
JVCケンウッド、重低音用と中高音用で別ユニット構造の高音質ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/04/24 15:28
2013年04月23日(火)
パイオニア、5mのロングコードや音量調整機能を備えるテレビ用ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/04/23 17:42
2013年04月22日(月)
完実、beats by dr.dreのアクティブノイズキャンセリングヘッドホン発売
サウンド / オーディオ 2013/04/22 16:06
耳にカタナが刺さった!? バナナが刺さった!? いえ、これはイヤホンです
サウンド / オーディオ 2013/04/22 15:59
2013年04月19日(金)
神聖かまってちゃんのみさこがソニー新「EXTRA BASS」の魅力をドラムで表現
スマホとデジタル家電 2013/04/19 20:42
2013年04月18日(木)
パイオニア、重低音再生の「BASS HEAD」ヘッドホンストリート向けDJモデル
サウンド / オーディオ 2013/04/18 20:34
フィリップス、ワイヤードでもBluetoothでも接続可能な2Wayヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/04/18 18:24
フィリップス、「Fidelio」ブランド初のインナーイヤータイプヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/04/18 18:05
2013年04月16日(火)
完実、輝くヘッドホン「ダイヤモンド・ティアーズ」に限定のゴールドカラー
サウンド / オーディオ 2013/04/16 11:57
2013年04月03日(水)
ディーアンドエム、B&Wのモバイルヘッドホン「P3」に新色ブルーを追加
サウンド / オーディオ 2013/04/03 19:03
イメーション、iPhone 5対応のリモコン付きインナイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/04/03 18:42
ソニー、ファッション性と低音重視の「EXTRA BASS」シリーズ新ヘッドホン
スマホとデジタル家電 2013/04/03 17:04
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周辺機器 2020/05/14 15:45
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スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53
約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル
サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52