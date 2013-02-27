「ヘッドホン」のニュースまとめ-2013年2月
2013年02月27日(水)
ティアック、コードが絡みにくい機構を採用するKOSS製インナーイヤホン
サウンド / オーディオ 2013/02/27 18:43
2013年02月25日(月)
ミックスウェーブ、米1964EARSのカスタムインイヤーモニターを国内販売
サウンド / オーディオ 2013/02/25 20:13
2013年02月19日(火)
テクニカ、定番モニターヘッドホン「ATH-M50」に限定のレッドカラー
サウンド / オーディオ 2013/02/19 19:49
2013年02月18日(月)
イメーション、IPX4相当の生活防水仕様のスポーツ用ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/02/18 19:12
2013年02月15日(金)
完実電気、MONSTERとNick Cannonのコラボによるヘッドホン2製品
サウンド / オーディオ 2013/02/15 16:46
2013年02月14日(木)
日立マクセル、デュアルチャンバー構造を採用するカナル型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/02/14 18:28
2013年02月08日(金)
フォステクス、プレミアム・リファレンス・ヘッドホンに廉価モデル
サウンド / オーディオ 2013/02/08 18:41
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スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53
約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル
サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52