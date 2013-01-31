「ヘッドホン」のニュースまとめ-2013年1月
2013年01月31日(木)
ヒビノ、AKGのヘッドホン「K702 65th Anniversary Edition」を国内発売
サウンド / オーディオ 2013/01/31 18:57
2013年01月23日(水)
パイオニア、エクストリームスポーツにも対応する本格スポーツヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/01/23 17:21
2013年01月18日(金)
ソニー、装着安定性を向上させたダイナミック型のスポーツ向けヘッドホン
スマホとデジタル家電 2013/01/18 19:42
ソニー、女性をターゲットにしたアクセサリー感覚のヘッドホン
スマホとデジタル家電 2013/01/18 19:35
ソニー、バッテリー持続時間が40時間に向上したNFC対応Bluetoothヘッドホン
スマホとデジタル家電 2013/01/18 19:26
ソニー、BAドライバー採用ながらリーズナブルな価格のヘッドホン
スマホとデジタル家電 2013/01/18 19:07
テクニカ、「PREMIUM COMPACT」第2弾とコード巻き取りタイプのヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/01/18 17:31
2013年01月16日(水)
ハーマン、レクタングルデザインのヘッドホン2モデルにホワイトカラー
サウンド / オーディオ 2013/01/16 13:00
2013年01月08日(火)
日立マクセル、アルミ合金製ハウジングを採用するカナル型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/01/08 20:38
デノン、「ライフスタイル」シリーズヘッドホンのオンイヤーモデル2製品
サウンド / オーディオ 2013/01/08 13:50
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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53
約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル
サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52