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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2012年12月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2012年12月20日(木)

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街中で音楽フェスを楽しめる! - ソニー「Headphone Music Festival」

スマホとデジタル家電 2012/12/20 17:13

2012年12月18日(火)

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サントラスト、USB接続のゲーミングヘッドセット - 7.1ch対応モデルも

PCゲーミング 2012/12/18 18:59

2012年12月12日(水)

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アイジオ、ハイエンドハイエンドヘッドホンアンプ「iHA-32」の2013年モデル

サウンド / オーディオ 2012/12/12 17:40

2012年12月11日(火)

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イメーション、鏡面仕上げボディのインナーイヤーヘッドホン「CLEF-Shine」

サウンド / オーディオ 2012/12/11 12:35

2012年12月10日(月)

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イーフロンティア、Klipschのカナル型イヤホン「Image X7i」に新色ホワイト

サウンド / オーディオ 2012/12/10 19:56

2012年12月06日(木)

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ロジテック、高音質コーデックaptXとAACに対応する超小型Bluetoothイヤホン

サウンド / オーディオ 2012/12/06 17:27

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ハーマン、手軽にJBLブランドを楽しめるエントリー向けヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/12/06 13:45

2012年12月05日(水)

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イメーション、ジョギング中でも周囲の音が聞こえるスポーツ向けヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/12/05 18:55

2012年12月03日(月)

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完実電気、ピラミッド型のハウジングを採用するMonster製のヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/12/03 16:25

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サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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