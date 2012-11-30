「ヘッドホン」のニュースまとめ-2012年11月
2012年11月30日(金)
完実電気、MonsterとDIESELのコラボによるインイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/11/30 18:53
2012年11月29日(木)
フィリップス、水洗いが可能なスポーツ向けヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/11/29 20:09
ティアック、ポータブルタイプとモニタータイプの2種類の密閉型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/11/29 17:17
ロジテック、Bluetooth 4.0対応のワイヤレスイヤホンなど
サウンド / オーディオ 2012/11/29 15:58
2012年11月28日(水)
フォーカルポイント、ATOMIC FLOYDのスポーツ向けイヤホン
サウンド / オーディオ 2012/11/28 19:24
パイオニア、中低域の再現性に優れたDJ向けエントリーヘッドホンのカラバリ
サウンド / オーディオ 2012/11/28 17:39
2012年11月22日(木)
フォーカルポイント、ATOMIC FLOYDのBAイヤホン「MiniDarts +Remote」
サウンド / オーディオ 2012/11/22 18:10
完実、beats by dr.dreの新作インナーイヤーヘッドホンとbeats mixrの新色
サウンド / オーディオ 2012/11/22 17:55
2012年11月21日(水)
イメーション、スポーツ向けヘッドホンの新シリーズ「CLEF-Active」
サウンド / オーディオ 2012/11/21 19:35
日立マクセル、BA型とダイナミック型ドライバー搭載のカナル型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/11/21 16:02
2012年11月19日(月)
テクニカ、新構造採用インナーイヤーヘッドホン「PREMIUM COMPACT」第一段
サウンド / オーディオ 2012/11/19 19:37
2012年11月12日(月)
フォーカルポイント、素材にこだわったATOMIC FLOYD製のカナル型イヤホン
サウンド / オーディオ 2012/11/12 16:00
ソニー、47都道府県のヘッドホン女子が踊る「ヘッドホン女子47」
心と身体の健康 2012/11/12 12:13
2012年11月10日(土)
47都道府県のご当地"ヘッドホン女子"集結、"踊ってみた!"ダンス動画を公開!
芸能 2012/11/10 17:30
2012年11月09日(金)
iriver、ハイレゾ音源対応プレーヤー「Astell&Kern」向けのBAイヤホン
サウンド / オーディオ 2012/11/09 19:56
2012年11月08日(木)
zionote、正確な音の再現がコンセプトの「EXS」ブランドBAイヤホン
サウンド / オーディオ 2012/11/08 18:10
アスク、「PUMA」ブランドのカラフルなインナーイヤーヘッドホンを発売
サウンド / オーディオ 2012/11/08 16:44
2012年11月07日(水)
パイオニア、従来モデルより大幅に軽量化されたインナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/11/07 14:20
デノン、亜鉛ダイキャストハウジングのBAヘッドホンなど2モデル
サウンド / オーディオ 2012/11/07 13:26
2012年11月06日(火)
イメーション、装着時でも周囲の音が聴こえるインナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/11/06 16:23
2012年11月05日(月)
クリエイティブ、iPhone対応のマイクリモコン付きイヤホンに新色追加
サウンド / オーディオ 2012/11/05 20:03
2012年11月01日(木)
オールマイティに使える密閉型ヘッドホン - ソニー「MDR-1R」の音質をチェック
スマホとデジタル家電 2012/11/01 11:00
バックナンバー
|2020
|2019
|2018
「ヘッドホン」の検索結果
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53
約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル
サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52