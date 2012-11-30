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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2012年11月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2012年11月30日(金)

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完実電気、MonsterとDIESELのコラボによるインイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/11/30 18:53

2012年11月29日(木)

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フィリップス、水洗いが可能なスポーツ向けヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/11/29 20:09

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ティアック、ポータブルタイプとモニタータイプの2種類の密閉型ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/11/29 17:17

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ロジテック、Bluetooth 4.0対応のワイヤレスイヤホンなど

サウンド / オーディオ 2012/11/29 15:58

2012年11月28日(水)

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フォーカルポイント、ATOMIC FLOYDのスポーツ向けイヤホン

サウンド / オーディオ 2012/11/28 19:24

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パイオニア、中低域の再現性に優れたDJ向けエントリーヘッドホンのカラバリ

サウンド / オーディオ 2012/11/28 17:39

2012年11月22日(木)

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フォーカルポイント、ATOMIC FLOYDのBAイヤホン「MiniDarts +Remote」

サウンド / オーディオ 2012/11/22 18:10

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完実、beats by dr.dreの新作インナーイヤーヘッドホンとbeats mixrの新色

サウンド / オーディオ 2012/11/22 17:55

2012年11月21日(水)

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イメーション、スポーツ向けヘッドホンの新シリーズ「CLEF-Active」

サウンド / オーディオ 2012/11/21 19:35

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日立マクセル、BA型とダイナミック型ドライバー搭載のカナル型ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/11/21 16:02

2012年11月19日(月)

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テクニカ、新構造採用インナーイヤーヘッドホン「PREMIUM COMPACT」第一段

サウンド / オーディオ 2012/11/19 19:37

2012年11月12日(月)

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フォーカルポイント、素材にこだわったATOMIC FLOYD製のカナル型イヤホン

サウンド / オーディオ 2012/11/12 16:00

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ソニー、47都道府県のヘッドホン女子が踊る「ヘッドホン女子47」

心と身体の健康 2012/11/12 12:13

2012年11月10日(土)

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47都道府県のご当地"ヘッドホン女子"集結、"踊ってみた!"ダンス動画を公開!

芸能 2012/11/10 17:30

2012年11月09日(金)

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iriver、ハイレゾ音源対応プレーヤー「Astell&Kern」向けのBAイヤホン

サウンド / オーディオ 2012/11/09 19:56

2012年11月08日(木)

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zionote、正確な音の再現がコンセプトの「EXS」ブランドBAイヤホン

サウンド / オーディオ 2012/11/08 18:10

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アスク、「PUMA」ブランドのカラフルなインナーイヤーヘッドホンを発売

サウンド / オーディオ 2012/11/08 16:44

2012年11月07日(水)

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パイオニア、従来モデルより大幅に軽量化されたインナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/11/07 14:20

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デノン、亜鉛ダイキャストハウジングのBAヘッドホンなど2モデル

サウンド / オーディオ 2012/11/07 13:26

2012年11月06日(火)

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イメーション、装着時でも周囲の音が聴こえるインナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/11/06 16:23

2012年11月05日(月)

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クリエイティブ、iPhone対応のマイクリモコン付きイヤホンに新色追加

サウンド / オーディオ 2012/11/05 20:03

2012年11月01日(木)

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オールマイティに使える密閉型ヘッドホン - ソニー「MDR-1R」の音質をチェック

スマホとデジタル家電 2012/11/01 11:00

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スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

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約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル

サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52

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