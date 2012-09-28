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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2012年9月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2012年09月28日(金)

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ボーズ初となるスポーツシーン向けの防滴インナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/09/28 20:32

2012年09月27日(木)

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ロジテック、apt-X/AAC対応でお手頃価格のオーバー型Bluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/09/27 19:24

2012年09月25日(火)

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テクニカ、「SOLID BASS」シリーズのインナーイヤーヘッドホン最上位モデル

サウンド / オーディオ 2012/09/25 13:36

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テクニカ、「SOLID BASS」シリーズのオーバーヘッドヘッドホン最上位機種

サウンド / オーディオ 2012/09/25 12:59

2012年09月20日(木)

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フィリップス、iPhoneをリモコン操作できる"Fidelio"ブランドのヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/09/20 19:26

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ファイナルオーディオデザイン、自然なボーカルの表現を実現したBAイヤホン

サウンド / オーディオ 2012/09/20 19:02

2012年09月19日(水)

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新しい「EarPods」はよくなった? 悪くなった? - iPhone 5にも同梱される新ヘッドホンの感想を聞いてみた

アップル 2012/09/19 08:00

2012年09月18日(火)

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イメーション、2つのドライバーで高音質を楽しめるインナーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/09/18 22:42

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アンプを内蔵し、力強いサウンドを実現するオーバーイヤーヘッドホンが発売

サウンド / オーディオ 2012/09/18 20:47

2012年09月13日(木)

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Apple、新ヘッドホン「EarPods」 - iPhone 5などに同梱のほか単体販売も

アップル 2012/09/13 16:00

2012年09月11日(火)

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VOXアンプをシミュレートしたヘッドホン「amPhones」シリーズ発売

スマホとデジタル家電 2012/09/11 17:00

2012年09月10日(月)

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ソニー、テニスボール大のBluetoothスピーカー - スマホともワンタッチ接続

スマホとデジタル家電 2012/09/10 13:00

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ソニー、スマホとワンタッチでワイヤレス再生可能なBluetoothスピーカー

スマホとデジタル家電 2012/09/10 13:00

2012年09月07日(金)

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イーフロンティア、Klipschのイヤホン新ラインナップを国内発売

サウンド / オーディオ 2012/09/07 19:27

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小型ドライバーをデュアル搭載したパワフルなカナル型イヤホン - 上海問屋

周辺機器 2012/09/07 17:56

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

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約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル

サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52

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シャープ、最上位AQUOS 4K液晶「CN1」など9機種 - 新エンジンで画質向上

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テレビ / レコーダー 2020/05/11 13:03

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