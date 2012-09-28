「ヘッドホン」のニュースまとめ-2012年9月
2012年09月28日(金)
ボーズ初となるスポーツシーン向けの防滴インナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/09/28 20:32
2012年09月27日(木)
ロジテック、apt-X/AAC対応でお手頃価格のオーバー型Bluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/09/27 19:24
2012年09月25日(火)
テクニカ、「SOLID BASS」シリーズのインナーイヤーヘッドホン最上位モデル
サウンド / オーディオ 2012/09/25 13:36
テクニカ、「SOLID BASS」シリーズのオーバーヘッドヘッドホン最上位機種
サウンド / オーディオ 2012/09/25 12:59
2012年09月20日(木)
フィリップス、iPhoneをリモコン操作できる"Fidelio"ブランドのヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/09/20 19:26
ファイナルオーディオデザイン、自然なボーカルの表現を実現したBAイヤホン
サウンド / オーディオ 2012/09/20 19:02
2012年09月19日(水)
新しい「EarPods」はよくなった? 悪くなった? - iPhone 5にも同梱される新ヘッドホンの感想を聞いてみた
アップル 2012/09/19 08:00
2012年09月18日(火)
イメーション、2つのドライバーで高音質を楽しめるインナーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/09/18 22:42
アンプを内蔵し、力強いサウンドを実現するオーバーイヤーヘッドホンが発売
サウンド / オーディオ 2012/09/18 20:47
2012年09月13日(木)
Apple、新ヘッドホン「EarPods」 - iPhone 5などに同梱のほか単体販売も
アップル 2012/09/13 16:00
2012年09月11日(火)
VOXアンプをシミュレートしたヘッドホン「amPhones」シリーズ発売
スマホとデジタル家電 2012/09/11 17:00
2012年09月10日(月)
ソニー、テニスボール大のBluetoothスピーカー - スマホともワンタッチ接続
スマホとデジタル家電 2012/09/10 13:00
ソニー、スマホとワンタッチでワイヤレス再生可能なBluetoothスピーカー
スマホとデジタル家電 2012/09/10 13:00
2012年09月07日(金)
イーフロンティア、Klipschのイヤホン新ラインナップを国内発売
サウンド / オーディオ 2012/09/07 19:27
小型ドライバーをデュアル搭載したパワフルなカナル型イヤホン - 上海問屋
周辺機器 2012/09/07 17:56
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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53
約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル
サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52
シャープ、最上位AQUOS 4K液晶「CN1」など9機種 - 新エンジンで画質向上
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シャープ初の有機ELテレビ「CQ1」、8K技術応用の“4Kプレミアムモデル”
テレビ / レコーダー 2020/05/11 13:03