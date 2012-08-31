「ヘッドホン」のニュースまとめ-2012年8月
2012年08月31日(金)
ディーアンドエム、B&WのモバイルHi-Fiヘッドホン「P3」を国内発売
サウンド / オーディオ 2012/08/31 19:37
ハイコストパフォーマンスなオーバーヘッドタイプのヘッドホン - フォステクス「TH-5」「TH-7」を試してみた
サウンド / オーディオ 2012/08/31 09:00
2012年08月30日(木)
ソニー、音質・デザイン・装着感を高次元で実現した新ヘッドホン「MDR-1」
スマホとデジタル家電 2012/08/30 10:48
2012年08月28日(火)
Apple製品との連携を強く意識!? 話題沸騰、ソニー初のポータブルヘッドホンアンプ「PHA-1」の実力を確かめる
アップル 2012/08/28 20:15
2012年08月27日(月)
ソニー、単4形アルカリ乾電池1本で80時間使える低価格なNCヘッドホン
スマホとデジタル家電 2012/08/27 16:29
ソニー、ロックやポップスにも向く重低音ヘッドホン「EXTRA BASS」新モデル
スマホとデジタル家電 2012/08/27 15:31
ソニー、高音質伝送を実現するPCOCCコード採用のBAヘッドホン新モデル
スマホとデジタル家電 2012/08/27 13:12
2012年08月23日(木)
ティアック、独beyerdynamicのイヤホンとヘッドセットを国内発売
サウンド / オーディオ 2012/08/23 12:53
JVCケンウッド、30m先のTV音声も届く2.4GHzデジタルワイヤレスヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/08/23 10:27
テクニカ、長時間使用しても疲れにくい軽量タイプのテレビ視聴用ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/08/23 10:27
2012年08月21日(火)
エレコム、からみにくいフラットケーブルで持ち運びに最適なヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/08/21 15:16
2012年08月08日(水)
ゼンハイザー、エントリーユーザー向けイヤホン「ストリートライン」3製品
サウンド / オーディオ 2012/08/08 17:29
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サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
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サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
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サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52
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