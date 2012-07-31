「ヘッドホン」のニュースまとめ-2012年7月
2012年07月31日(火)
完実電気、クリスタルのように多彩な輝きを放つハウジングのヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/07/31 17:56
フォステクス、セミオープンタイプのモニターヘッドホン「TH-5/7」に新色
サウンド / オーディオ 2012/07/31 13:09
2012年07月20日(金)
上海問屋、ヘッドホンをかけておける保管用スタンド
周辺機器 2012/07/20 20:18
2012年07月17日(火)
イメーション、過渡応答特性に優れるCRAVと複層共振防止構造のイヤホン
サウンド / オーディオ 2012/07/17 17:46
上海問屋、重低音を強化して迫力のサウンドにするバスブーストヘッドホン
周辺機器 2012/07/17 12:49
2012年07月13日(金)
フォーカルポイント、v-moda製ヘッドホン「Crossfade M-80」の白モデル
サウンド / オーディオ 2012/07/13 15:57
ゼンハイザー、ハイエンドモデルのヘッドホン「HD 700」の発売日を決定
サウンド / オーディオ 2012/07/13 13:30
2012年07月12日(木)
デノン、ヘッドホン8製品11モデルを発表 - ユーザーカテゴリごとに最適化
サウンド / オーディオ 2012/07/12 21:11
デノン、防滴・抗菌仕様のランニングなどスポーツ向けBluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/07/12 19:35
デノン、迫力ある重低音再生でクラブ系サウンドなどに最適なヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/07/12 19:15
デノン、Bluetooth 3.0とapt-Xで高音質ワイヤレスのトラベル向けヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/07/12 19:03
デノン、ナノファイバー振動板採用モデルなど音楽リスニング向けヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/07/12 18:26
2012年07月11日(水)
バッファロー、Y字型とU字型のケーブル形状やコード長を選べるイヤホン
サウンド / オーディオ 2012/07/11 18:31
日立マクセル、耳の穴への圧迫を抑えた"ノズル型形状"採用のヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/07/11 12:14
2012年07月10日(火)
モトローラ、スポーツ時の利用に最適なBluetoothヘッドセット
サウンド / オーディオ 2012/07/10 15:14
2012年07月09日(月)
上海問屋、単体ヘッドホンとしても使えるヘッドホン一体型MP3プレイヤー
周辺機器 2012/07/09 10:35
2012年07月06日(金)
CAVジャパン、ウサイン・ボルトのトレードマークをあしらったヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/07/06 19:46
2012年07月05日(木)
harman kardonのヘッドホンがラインナップ一新、Apple Storeで先行販売
サウンド / オーディオ 2012/07/05 13:33
2012年07月04日(水)
バッファロー、6色から選べるマイク付きリモコン搭載のカナル型イヤホン
サウンド / オーディオ 2012/07/04 13:10
2012年07月03日(火)
エレコム、12種類の形状から耳にフィットする形を選べるイヤホン
サウンド / オーディオ 2012/07/03 19:36
センチュリー、骸骨型モデルなどスマートフォン対応のマイク付きイヤホン
サウンド / オーディオ 2012/07/03 16:24
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