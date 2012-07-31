スマホとデジタル家電
会員ページ

お知らせ

「ヘッドホン」のニュースまとめ-2012年7月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2012年07月31日(火)

Top

完実電気、クリスタルのように多彩な輝きを放つハウジングのヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/07/31 17:56

Top

フォステクス、セミオープンタイプのモニターヘッドホン「TH-5/7」に新色

サウンド / オーディオ 2012/07/31 13:09

2012年07月20日(金)

Top

上海問屋、ヘッドホンをかけておける保管用スタンド

周辺機器 2012/07/20 20:18

2012年07月17日(火)

Top

イメーション、過渡応答特性に優れるCRAVと複層共振防止構造のイヤホン

サウンド / オーディオ 2012/07/17 17:46

Top

上海問屋、重低音を強化して迫力のサウンドにするバスブーストヘッドホン

周辺機器 2012/07/17 12:49

2012年07月13日(金)

Top

フォーカルポイント、v-moda製ヘッドホン「Crossfade M-80」の白モデル

サウンド / オーディオ 2012/07/13 15:57

Top

ゼンハイザー、ハイエンドモデルのヘッドホン「HD 700」の発売日を決定

サウンド / オーディオ 2012/07/13 13:30

2012年07月12日(木)

Top

デノン、ヘッドホン8製品11モデルを発表 - ユーザーカテゴリごとに最適化

サウンド / オーディオ 2012/07/12 21:11

Top

デノン、防滴・抗菌仕様のランニングなどスポーツ向けBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/07/12 19:35

Top

デノン、迫力ある重低音再生でクラブ系サウンドなどに最適なヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/07/12 19:15

Top

デノン、Bluetooth 3.0とapt-Xで高音質ワイヤレスのトラベル向けヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/07/12 19:03

Top

デノン、ナノファイバー振動板採用モデルなど音楽リスニング向けヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/07/12 18:26

2012年07月11日(水)

Top

バッファロー、Y字型とU字型のケーブル形状やコード長を選べるイヤホン

サウンド / オーディオ 2012/07/11 18:31

Top

日立マクセル、耳の穴への圧迫を抑えた"ノズル型形状"採用のヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/07/11 12:14

2012年07月10日(火)

Top

モトローラ、スポーツ時の利用に最適なBluetoothヘッドセット

サウンド / オーディオ 2012/07/10 15:14

2012年07月09日(月)

Top

上海問屋、単体ヘッドホンとしても使えるヘッドホン一体型MP3プレイヤー

周辺機器 2012/07/09 10:35

2012年07月06日(金)

Top

CAVジャパン、ウサイン・ボルトのトレードマークをあしらったヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/07/06 19:46

2012年07月05日(木)

Top

harman kardonのヘッドホンがラインナップ一新、Apple Storeで先行販売

サウンド / オーディオ 2012/07/05 13:33

2012年07月04日(水)

Top

バッファロー、6色から選べるマイク付きリモコン搭載のカナル型イヤホン

サウンド / オーディオ 2012/07/04 13:10

2012年07月03日(火)

Top

エレコム、12種類の形状から耳にフィットする形を選べるイヤホン

サウンド / オーディオ 2012/07/03 19:36

Top

センチュリー、骸骨型モデルなどスマートフォン対応のマイク付きイヤホン

サウンド / オーディオ 2012/07/03 16:24

バックナンバー

2020
2019
2018

「ヘッドホン」の検索結果

Top

50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

Top

MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

Top

ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

Top

在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

Top

ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

Top

【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

Top

約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル

サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52

Top

シャープ、最上位AQUOS 4K液晶「CN1」など9機種 - 新エンジンで画質向上

テレビ / レコーダー 2020/05/11 14:36

Top

シャープ初の有機ELテレビ「CQ1」、8K技術応用の“4Kプレミアムモデル”

テレビ / レコーダー 2020/05/11 13:03

Top

「Surface Go 2」「Surface Book 3」の進化ポイント - 日本マイクロソフトのオンライン説明会から

PC本体 2020/05/09 00:01

もっと見る
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    Google Play Musicが年内終了に。YouTube Musicへの移行がスタート
  2. 2

    サンワ、自分の近くに置いて音を聞きやすくするテレビ用スピーカー
  3. 3

    在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
  4. 4

    Web会議に使える、パイオニアの白いLightningスピーカーフォン
  5. 5

    ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む