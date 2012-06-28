「ヘッドホン」のニュースまとめ-2012年6月
2012年06月28日(木)
ソニー、Bluetoothモデルなどスマートフォン用のヘッドホン5製品
スマホとデジタル家電 2012/06/28 14:31
ソニー、低域重視の「EXTRA BASS」シリーズなどインナーイヤーヘッドホン
スマホとデジタル家電 2012/06/28 14:14
2012年06月27日(水)
完実電気、DIESELとのコラボモデルやBluetooth対応などMONSTERヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/06/27 15:59
2012年06月18日(月)
テクニカ、7.1ch再生に対応した耳栓型ワイヤレスヘッドホンシステム
サウンド / オーディオ 2012/06/18 16:17
イメーション、音楽の再生・停止やスマホ通話用のリモコン付きイヤホン
サウンド / オーディオ 2012/06/18 13:26
上海問屋、ボーカル音声の解像度が良好なBAドライバー搭載カナル型イヤホン
周辺機器 2012/06/18 10:16
2012年06月12日(火)
パナソニック、花をモチーフにした女性向けイヤホン「咲音(sakioto)」
サウンド / オーディオ 2012/06/12 15:39
2012年06月07日(木)
JVCケンウッド、二重構造のハウジングで遮音性に優れるイヤホン
サウンド / オーディオ 2012/06/07 12:44
2012年06月05日(火)
JVCケンウッド、カーボンナノチューブ素材採用で応答性に優れるヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/06/05 12:59
2012年06月01日(金)
パナソニック、マイク付きリモコン搭載ステレオインサイドホンの防滴タイプ
サウンド / オーディオ 2012/06/01 18:37
パナソニック、コンパクトでデザインにもこだわった密閉型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/06/01 18:32
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サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53
約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル
サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52
シャープ、最上位AQUOS 4K液晶「CN1」など9機種 - 新エンジンで画質向上
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シャープ初の有機ELテレビ「CQ1」、8K技術応用の“4Kプレミアムモデル”
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「Surface Go 2」「Surface Book 3」の進化ポイント - 日本マイクロソフトのオンライン説明会から
PC本体 2020/05/09 00:01
Fractal Design、容量16リットルのMini-ITXケース - 5色のカラバリ
自作 / テクノロジ 2020/05/08 17:05
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