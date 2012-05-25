「ヘッドホン」のニュースまとめ-2012年5月
2012年05月25日(金)
上海問屋、iPhoneとほぼ同じ薄さのバッテリ内蔵ヘッドホンアンプ
周辺機器 2012/05/25 19:05
2012年05月24日(木)
JVCケンウッド、様々な服装にマッチするカラフルな5色展開のヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/05/24 12:22
2012年05月23日(水)
パロット、再生操作をイヤーパッド上で行えるスマートフォン向けヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/05/23 19:11
2012年05月22日(火)
完実電気、「HARAJUKU LOVERS」とコラボレーションしたヘッドホン3製品
サウンド / オーディオ 2012/05/22 15:42
ボーズ、ノイズキャンセル搭載「QuietComfort 3」のiOSリモコン付属モデル
サウンド / オーディオ 2012/05/22 01:01
2012年05月18日(金)
オーディオテクニカ、高出力アンプ・高音質回路搭載Bluetoothヘッドセット
サウンド / オーディオ 2012/05/18 16:54
2012年05月15日(火)
暮らしのサウンドビジュアル 第86回 インドア用のヘッドホンを買い換えた
サウンド / オーディオ 2012/05/15 16:46
ゼンハイザー、オープンエアー型ヘッドホンのHD 800に次ぐハイエンドモデル
サウンド / オーディオ 2012/05/15 13:28
2012年05月10日(木)
パイオニア、「BASS HEAD」シリーズのヘッドホンに低域レベル調節機能搭載
サウンド / オーディオ 2012/05/10 19:21
パイオニア、ドライバーのエッジ部分に特殊フィルム素材採用のヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/05/10 19:19
JVCケンウッド、カーボンナノチューブ素材採用のインナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/05/10 17:19
2012年05月08日(火)
アイジオ、アナログ入力専用ハイエンドヘッドホンアンプ「iHA-32」の限定版
サウンド / オーディオ 2012/05/08 16:02
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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53
約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル
サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52
シャープ、最上位AQUOS 4K液晶「CN1」など9機種 - 新エンジンで画質向上
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「Surface Go 2」「Surface Book 3」の進化ポイント - 日本マイクロソフトのオンライン説明会から
PC本体 2020/05/09 00:01
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自作 / テクノロジ 2020/05/08 17:05
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サウンド / オーディオ 2020/05/08 15:45