スマホとデジタル家電
会員ページ

お知らせ

「ヘッドホン」のニュースまとめ-2012年5月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2012年05月25日(金)

Top

上海問屋、iPhoneとほぼ同じ薄さのバッテリ内蔵ヘッドホンアンプ

周辺機器 2012/05/25 19:05

2012年05月24日(木)

Top

JVCケンウッド、様々な服装にマッチするカラフルな5色展開のヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/05/24 12:22

2012年05月23日(水)

Top

パロット、再生操作をイヤーパッド上で行えるスマートフォン向けヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/05/23 19:11

2012年05月22日(火)

Top

完実電気、「HARAJUKU LOVERS」とコラボレーションしたヘッドホン3製品

サウンド / オーディオ 2012/05/22 15:42

Top

ボーズ、ノイズキャンセル搭載「QuietComfort 3」のiOSリモコン付属モデル

サウンド / オーディオ 2012/05/22 01:01

2012年05月18日(金)

Top

オーディオテクニカ、高出力アンプ・高音質回路搭載Bluetoothヘッドセット

サウンド / オーディオ 2012/05/18 16:54

2012年05月15日(火)

Top

暮らしのサウンドビジュアル 第86回 インドア用のヘッドホンを買い換えた

サウンド / オーディオ 2012/05/15 16:46

Top

ゼンハイザー、オープンエアー型ヘッドホンのHD 800に次ぐハイエンドモデル

サウンド / オーディオ 2012/05/15 13:28

2012年05月10日(木)

Top

パイオニア、「BASS HEAD」シリーズのヘッドホンに低域レベル調節機能搭載

サウンド / オーディオ 2012/05/10 19:21

Top

パイオニア、ドライバーのエッジ部分に特殊フィルム素材採用のヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/05/10 19:19

Top

JVCケンウッド、カーボンナノチューブ素材採用のインナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2012/05/10 17:19

2012年05月08日(火)

Top

アイジオ、アナログ入力専用ハイエンドヘッドホンアンプ「iHA-32」の限定版

サウンド / オーディオ 2012/05/08 16:02

バックナンバー

2020
2019
2018

「ヘッドホン」の検索結果

Top

ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

Top

在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

Top

ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

Top

【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

Top

約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル

サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52

Top

シャープ、最上位AQUOS 4K液晶「CN1」など9機種 - 新エンジンで画質向上

テレビ / レコーダー 2020/05/11 14:36

Top

シャープ初の有機ELテレビ「CQ1」、8K技術応用の“4Kプレミアムモデル”

テレビ / レコーダー 2020/05/11 13:03

Top

「Surface Go 2」「Surface Book 3」の進化ポイント - 日本マイクロソフトのオンライン説明会から

PC本体 2020/05/09 00:01

Top

Fractal Design、容量16リットルのMini-ITXケース - 5色のカラバリ

自作 / テクノロジ 2020/05/08 17:05

Top

Shanling、無線でも“ハイレゾ級”音質のAndroid搭載プレーヤー「M6 Pro」

サウンド / オーディオ 2020/05/08 15:45

もっと見る
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    Google Play Musicが年内終了に。YouTube Musicへの移行がスタート
  2. 2

    ソニー、TVの声を聞き取りやすくしたサウンドバー - Atmos/DTS:X対応
  3. 3

    ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
  4. 4

    在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
  5. 5

    オンキヨー新カスタムIEM「シリーズ M」発売、耳型採取でメガネのアイガンと協業
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む