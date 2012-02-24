「ヘッドホン」のニュースまとめ-2012年2月
2012年02月24日(金)
パナソニック、従来より153g軽量で耳への負担も少ないサラウンドヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/02/24 17:40
2012年02月22日(水)
zionote、デュアルドーム振動板で高域・低域再生に優れたUBIQUO製イヤホン
サウンド / オーディオ 2012/02/22 17:18
2012年02月17日(金)
上海問屋、USB DAC機能搭載の真空管ヘッドフォンアンプ/プリアンプ
周辺機器 2012/02/17 19:55
2012年02月15日(水)
クリエイティブ、高音質のaptXと低遅延のFastStreamに対応したBTヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/02/15 19:02
テクニカ、モニターヘッドホン「ATH-M50」のカラバリ"極限までの白"を追加
サウンド / オーディオ 2012/02/15 12:44
2012年02月14日(火)
イメーション、可動式イヤーホルダーで装着感をアップしたBAヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/02/14 15:22
2012年02月01日(水)
リンクス、ENERMAX製で真空管デザインのUSBポータブルヘッドホンアンプ
周辺機器 2012/02/01 18:42
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サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53
約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル
サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52
シャープ、最上位AQUOS 4K液晶「CN1」など9機種 - 新エンジンで画質向上
テレビ / レコーダー 2020/05/11 14:36
シャープ初の有機ELテレビ「CQ1」、8K技術応用の“4Kプレミアムモデル”
テレビ / レコーダー 2020/05/11 13:03
「Surface Go 2」「Surface Book 3」の進化ポイント - 日本マイクロソフトのオンライン説明会から
PC本体 2020/05/09 00:01
Fractal Design、容量16リットルのMini-ITXケース - 5色のカラバリ
自作 / テクノロジ 2020/05/08 17:05
Shanling、無線でも“ハイレゾ級”音質のAndroid搭載プレーヤー「M6 Pro」
サウンド / オーディオ 2020/05/08 15:45