「ヘッドホン」のニュースまとめ-2012年1月
2012年01月30日(月)
パイオニア、アウトドア用ヘッドホン「MJシリーズ」4機種を発表
サウンド / オーディオ 2012/01/30 17:51
2012年01月26日(木)
ロジテック、ヘッドホンをワイヤレス化する小型のオーディオレシーバー
サウンド / オーディオ 2012/01/26 17:47
2012年01月24日(火)
JVCケンウッド、ワイヤレスヘッドホンシステム「HA-WD100」を発表
サウンド / オーディオ 2012/01/24 14:23
2012年01月23日(月)
テクニカ、2本のマイクで雑音を95%低減するノイズキャンセリングヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/01/23 18:17
2012年01月13日(金)
暮らしのサウンドビジュアル 第81回 スマートフォンに適したBluetoothスピーカー(2)
サウンド / オーディオ 2012/01/13 16:33
2012年01月10日(火)
パイオニア、単4電池1本で120時間動作するノイズキャンセリングヘッドホン
サウンド / オーディオ 2012/01/10 18:22
2012年01月05日(木)
ロジテック、ハンズフリー通話も音楽もOKのBluetooth 3.0ヘッドセット
サウンド / オーディオ 2012/01/05 16:46
2012年01月01日(日)
暮らしのサウンドビジュアル 第80回 スマートフォンに適したBluetoothスピーカー(1)
サウンド / オーディオ 2012/01/01 00:30
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サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
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ガジェット 2020/05/12 12:53
約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル
サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52
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