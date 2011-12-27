「ヘッドホン」のニュースまとめ-2011年12月
2011年12月27日(火)
ファイナルオーディオ、氷室京介とコラボしたカナル型イヤホン - 500台限定
サウンド / オーディオ 2011/12/27 17:38
弾丸をイメージしたイヤホン「MUNITIO Billets 9mm Earphones」発売
サウンド / オーディオ 2011/12/27 14:47
2011年12月16日(金)
独K&M提供によるヘッドフォンを飾りながら保管するホルダー2種 - 上海問屋
周辺機器 2011/12/16 12:38
2011年12月15日(木)
フォステクス、リーズナブルなインナーイヤーヘッドホン--防水タイプも
サウンド / オーディオ 2011/12/15 19:24
ロジテック、ノイズカット率94%で声を聴かせやすいBluetoothヘッドセット
サウンド / オーディオ 2011/12/15 16:40
2011年12月12日(月)
ゼンハイザー、同社製イヤホンの新フラッグシップモデル「IE80」と「IE60」
サウンド / オーディオ 2011/12/12 18:21
2011年12月08日(木)
ロジテック、Bluetooth 3.0やapt-X対応のノイズキャンセリングヘッドホン
サウンド / オーディオ 2011/12/08 18:15
2011年12月06日(火)
Shure、音の広がりと奥行きを重視したオープンバックタイプのヘッドホン
サウンド / オーディオ 2011/12/06 18:43
エレコム、リボンやハートをあしらったMEDIAS WP/PP用マイク付きヘッドホン
サウンド / オーディオ 2011/12/06 17:27
クリエイティブ、ノイズキャンセリング機能と通話用マイク搭載のヘッドホン
サウンド / オーディオ 2011/12/06 13:29
2011年12月05日(月)
バッファローコクヨ、ハンズフリー通話可能なBluetoothイヤホン3モデル
サウンド / オーディオ 2011/12/05 18:11
2011年12月02日(金)
ミックスウェーブ、ファニーワングのノイズキャンセリングヘッドホン
サウンド / オーディオ 2011/12/02 17:01
フォーカルポイント、v-moda製ヘッドホン、カナル型イヤホンなど3モデル
サウンド / オーディオ 2011/12/02 15:51
BAドライバー採用のソニー新ヘッドホン「XBA-SL」シリーズ4製品を聴き比べ
スマホとデジタル家電 2011/12/02 12:06
2011年12月01日(木)
ハーマン、新開発50mm径ドライバー搭載の「AKG」ブランド密閉型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2011/12/01 18:42
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