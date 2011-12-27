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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2011年12月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2011年12月27日(火)

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ファイナルオーディオ、氷室京介とコラボしたカナル型イヤホン - 500台限定

サウンド / オーディオ 2011/12/27 17:38

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弾丸をイメージしたイヤホン「MUNITIO Billets 9mm Earphones」発売

サウンド / オーディオ 2011/12/27 14:47

2011年12月16日(金)

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独K&M提供によるヘッドフォンを飾りながら保管するホルダー2種 - 上海問屋

周辺機器 2011/12/16 12:38

2011年12月15日(木)

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フォステクス、リーズナブルなインナーイヤーヘッドホン--防水タイプも

サウンド / オーディオ 2011/12/15 19:24

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ロジテック、ノイズカット率94%で声を聴かせやすいBluetoothヘッドセット

サウンド / オーディオ 2011/12/15 16:40

2011年12月12日(月)

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ゼンハイザー、同社製イヤホンの新フラッグシップモデル「IE80」と「IE60」

サウンド / オーディオ 2011/12/12 18:21

2011年12月08日(木)

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ロジテック、Bluetooth 3.0やapt-X対応のノイズキャンセリングヘッドホン

サウンド / オーディオ 2011/12/08 18:15

2011年12月06日(火)

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Shure、音の広がりと奥行きを重視したオープンバックタイプのヘッドホン

サウンド / オーディオ 2011/12/06 18:43

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エレコム、リボンやハートをあしらったMEDIAS WP/PP用マイク付きヘッドホン

サウンド / オーディオ 2011/12/06 17:27

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クリエイティブ、ノイズキャンセリング機能と通話用マイク搭載のヘッドホン

サウンド / オーディオ 2011/12/06 13:29

2011年12月05日(月)

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バッファローコクヨ、ハンズフリー通話可能なBluetoothイヤホン3モデル

サウンド / オーディオ 2011/12/05 18:11

2011年12月02日(金)

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ミックスウェーブ、ファニーワングのノイズキャンセリングヘッドホン

サウンド / オーディオ 2011/12/02 17:01

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フォーカルポイント、v-moda製ヘッドホン、カナル型イヤホンなど3モデル

サウンド / オーディオ 2011/12/02 15:51

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BAドライバー採用のソニー新ヘッドホン「XBA-SL」シリーズ4製品を聴き比べ

スマホとデジタル家電 2011/12/02 12:06

2011年12月01日(木)

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ハーマン、新開発50mm径ドライバー搭載の「AKG」ブランド密閉型ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2011/12/01 18:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

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約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル

サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52

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シャープ、最上位AQUOS 4K液晶「CN1」など9機種 - 新エンジンで画質向上

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「Surface Go 2」「Surface Book 3」の進化ポイント - 日本マイクロソフトのオンライン説明会から

PC本体 2020/05/09 00:01

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