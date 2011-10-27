「ヘッドホン」のニュースまとめ-2011年10月
2011年10月27日(木)
JVCケンウッド、「グミホン」の販売5,000万台突破を記念した数量限定モデル
サウンド / オーディオ 2011/10/27 16:50
2011年10月25日(火)
シネックス、ケーブル着脱式インイヤーモニター「Westone4 R-Series」発表
サウンド / オーディオ 2011/10/25 11:09
2011年10月24日(月)
日立マクセル、大粒のスワロフスキー・エレメントをあしらったヘッドホン
サウンド / オーディオ 2011/10/24 17:32
2011年10月19日(水)
JVCケンウッド、合併を記念した数量限定モデルの2ドライバー搭載ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2011/10/19 12:02
2011年10月14日(金)
ランドポート、ハートも耳も温まる耳あて型ヘッドホンの2011年冬モデル
サウンド / オーディオ 2011/10/14 16:53
2011年10月07日(金)
2011年10月06日(木)
イメーション、コード長調節アジャスタ付きカナルイヤホン - 実売2,480円
サウンド / オーディオ 2011/10/06 21:32
TDK Life on RecordブランドのiPhone対応プレミアム・ヘッドホン
iPhone 2011/10/06 13:32
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サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53
約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル
サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52
シャープ、最上位AQUOS 4K液晶「CN1」など9機種 - 新エンジンで画質向上
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シャープ初の有機ELテレビ「CQ1」、8K技術応用の“4Kプレミアムモデル”
テレビ / レコーダー 2020/05/11 13:03
「Surface Go 2」「Surface Book 3」の進化ポイント - 日本マイクロソフトのオンライン説明会から
PC本体 2020/05/09 00:01
Fractal Design、容量16リットルのMini-ITXケース - 5色のカラバリ
自作 / テクノロジ 2020/05/08 17:05
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サウンド / オーディオ 2020/05/08 15:45