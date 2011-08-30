「ヘッドホン」のニュースまとめ-2011年8月
2011年08月30日(火)
ソニー、デジタルノイズキャンセリングヘッドホンなど5製品発表
スマホとデジタル家電 2011/08/30 19:44
ソニー、ドルビープロロジックIIz採用の3Dサラウンドヘッドホン
スマホとデジタル家電 2011/08/30 18:39
2011年08月18日(木)
暮らしのサウンドビジュアル 第76回 ヤマハらしいサウンドのヘッドホン「HPH-200」
サウンド / オーディオ 2011/08/18 17:59
2011年08月12日(金)
プラネックス、音質にこだわったヘッドホン「ACOUSTIC」
サウンド / オーディオ 2011/08/12 14:53
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「ヘッドホン」の検索結果
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53
約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル
サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52
シャープ、最上位AQUOS 4K液晶「CN1」など9機種 - 新エンジンで画質向上
テレビ / レコーダー 2020/05/11 14:36
シャープ初の有機ELテレビ「CQ1」、8K技術応用の“4Kプレミアムモデル”
テレビ / レコーダー 2020/05/11 13:03
「Surface Go 2」「Surface Book 3」の進化ポイント - 日本マイクロソフトのオンライン説明会から
PC本体 2020/05/09 00:01
Fractal Design、容量16リットルのMini-ITXケース - 5色のカラバリ
自作 / テクノロジ 2020/05/08 17:05
Shanling、無線でも“ハイレゾ級”音質のAndroid搭載プレーヤー「M6 Pro」
サウンド / オーディオ 2020/05/08 15:45