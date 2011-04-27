「ヘッドホン」のニュースまとめ-2011年4月
2011年04月27日(水)
ティアック、beyerdynamic製ヘッドホン「DTX 300 p」と「DTX 11 iE」発売
サウンド / オーディオ 2011/04/27 16:44
フィリップス、ヘッドホン全17製品を国内発売
サウンド / オーディオ 2011/04/27 10:45
2011年04月25日(月)
テクニカ、密閉型インナーイヤーのノイズキャンセリングヘッドホンを発売
サウンド / オーディオ 2011/04/25 16:28
テクニカ、「Refined Design」シリーズのポータブルヘッドホン2製品
サウンド / オーディオ 2011/04/25 15:48
2011年04月21日(木)
ロジクール、Ultimate Earsブランドのヘッドホンを2シリーズ8モデル
サウンド / オーディオ 2011/04/21 20:00
2011年04月20日(水)
日立マクセル、「京都オパール」が光輝くジュエルスタイルヘッドホン
サウンド / オーディオ 2011/04/20 16:45
2011年04月18日(月)
マクセル、骨伝導とマイクロスピーカーのハイブリッドヘッドホン
サウンド / オーディオ 2011/04/18 22:41
2011年04月08日(金)
ドスパラ、ROCCAT製ノイズキャンセリングマイク付きヘッドフォンなど3製品
パソコン 2011/04/08 19:07
2011年04月05日(火)
ビクター、低音と中高音用のドライバーを並列配置したインイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2011/04/05 15:07
2011年04月01日(金)
クレシン、外部ノイズを約90%カットするヘッドホン「PS 300 NCi」を発売
サウンド / オーディオ 2011/04/01 16:09
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