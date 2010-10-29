「ヘッドホン」のニュースまとめ-2010年10月
2010年10月29日(金)
ティアック、beyerdynamic製のハイエンド密閉型ヘッドホン「T5p」発表
サウンド / オーディオ 2010/10/29 18:53
2010年10月26日(火)
パナソニック、ファッション性を重視したアウトドアヘッドホン2機種を発表
サウンド / オーディオ 2010/10/26 11:07
2010年10月15日(金)
AKGとクインシー・ジョーンズのコラボによるヘッドホン3モデル - ハーマン
サウンド / オーディオ 2010/10/15 11:19
2010年10月14日(木)
ゼンハイザー、ヘッドホン/ヘッドセット15製品発表
サウンド / オーディオ 2010/10/14 21:17
2010年10月12日(火)
オーディオテクニカ、iPod/iPhone専用ヘッドホンアンプ/ヘッドホンなど
アップル 2010/10/12 22:25
2010年10月08日(金)
テクニカ、7.1chサラウンド対応のワイヤレスヘッドホン「ATH-DWL5500」
サウンド / オーディオ 2010/10/08 20:54
ノイズキャンセリングヘッドホンなど7つのオーバーイヤータイプ--テクニカ
サウンド / オーディオ 2010/10/08 20:26
テクニカ、「CKM」シリーズなどのインナーイヤーヘッドホン5モデルを発表
サウンド / オーディオ 2010/10/08 19:20
BoA、今年もクリスマスライブを開催 - 「温かくロマンティックに」
芸能 2010/10/08 11:00
2010年10月07日(木)
ビクター、iPod/iPhone/iPadの操作が可能なインナーイヤーヘッドホン
アップル 2010/10/07 17:39
2010年10月05日(火)
カーボン振動板採用のアウトドア用密閉型ヘッドホン「HA-S600」 - ビクター
サウンド / オーディオ 2010/10/05 18:30
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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53
約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル
サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52
シャープ、最上位AQUOS 4K液晶「CN1」など9機種 - 新エンジンで画質向上
テレビ / レコーダー 2020/05/11 14:36
シャープ初の有機ELテレビ「CQ1」、8K技術応用の“4Kプレミアムモデル”
テレビ / レコーダー 2020/05/11 13:03
「Surface Go 2」「Surface Book 3」の進化ポイント - 日本マイクロソフトのオンライン説明会から
PC本体 2020/05/09 00:01
Fractal Design、容量16リットルのMini-ITXケース - 5色のカラバリ
自作 / テクノロジ 2020/05/08 17:05
Shanling、無線でも“ハイレゾ級”音質のAndroid搭載プレーヤー「M6 Pro」
サウンド / オーディオ 2020/05/08 15:45
ASUS、14型と12.6型のデュアルディスプレイを搭載したノートPC
PC本体 2020/05/07 13:03
「Surface Headphones 2」発表、在宅ワークに使えるノイキャン機能、新色追加
周辺機器 2020/05/07 11:00