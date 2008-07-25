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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2008年7月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2008年07月25日(金)

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テクニカ、薄型ハウジング採用の低価格イヤフィットヘッドホン--テレビ用も

サウンド / オーディオ 2008/07/25 18:48

2008年07月24日(木)

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クリエイティブ、スタイリッシュなモザイクデザインの「ZEN Mozaic」を発表

サウンド / オーディオ 2008/07/24 17:00

2008年07月23日(水)

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ビクター、ハイブリッド構造と大口径ドライバ採用密閉型ステレオヘッドホン

サウンド / オーディオ 2008/07/23 18:17

2008年07月17日(木)

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ビクター、「トップマウント構造」の密閉型インナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2008/07/17 15:32

2008年07月14日(月)

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Ultimate Ears、カナル型イヤホン2製品を発売--iPhone用も

サウンド / オーディオ 2008/07/14 15:41

2008年07月08日(火)

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静かな環境で高音質を - 直径40mm大口径ノイズキャンセリングヘッドホン

サウンド / オーディオ 2008/07/08 14:24

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【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

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約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル

サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52

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シャープ、最上位AQUOS 4K液晶「CN1」など9機種 - 新エンジンで画質向上

テレビ / レコーダー 2020/05/11 14:36

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シャープ初の有機ELテレビ「CQ1」、8K技術応用の“4Kプレミアムモデル”

テレビ / レコーダー 2020/05/11 13:03

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「Surface Go 2」「Surface Book 3」の進化ポイント - 日本マイクロソフトのオンライン説明会から

PC本体 2020/05/09 00:01

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Fractal Design、容量16リットルのMini-ITXケース - 5色のカラバリ

自作 / テクノロジ 2020/05/08 17:05

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Shanling、無線でも“ハイレゾ級”音質のAndroid搭載プレーヤー「M6 Pro」

サウンド / オーディオ 2020/05/08 15:45

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ASUS、14型と12.6型のデュアルディスプレイを搭載したノートPC

PC本体 2020/05/07 13:03

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「Surface Headphones 2」発表、在宅ワークに使えるノイキャン機能、新色追加

周辺機器 2020/05/07 11:00

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働く母を助ける便利家電 - 親子ゲンカを防いでくれるスマートスピーカー

サウンド / オーディオ 2020/05/06 19:18

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