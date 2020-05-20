「HDD」のニュースまとめ-2020年5月
2020年05月20日(水)
Synology、2～4ベイ搭載のビジネス向けNASキット4製品を販売開始
周辺機器 2020/05/20 15:14
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Synology、2～4ベイ搭載のビジネス向けNASキット4製品を販売開始
周辺機器 2020/05/20 15:14
テレビを壁寄せできる、シャープ監修スタンド「S1」 - テレワーク活用も
テレビ / レコーダー 2020/05/19 13:10
Seagate、USB 3.2 Gen 2x2接続で高速なゲーミング向け外付けSSD「FireCuda Gaming SSD」
PCゲーミング 2020/05/18 21:26
FRONTIER、コスパに優れたRyzen 5 1600 AFも選べるBTO PC「GXシリーズ」
PC本体 2020/05/18 20:56
【初めてのテレワークPC】約5万円で手に入る11.6型コンパクトノートPC「mouse C1」
マウスコンピューター PR 2020/05/18 15:35
【Amazon得報】タフさに優れた2TBのポータブルHDDがセール中！
ガジェット 2020/05/18 13:07
QNAP、ホームユース向けの2ベイNASキット「TS-230」
周辺機器 2020/05/16 19:32
N高eスポーツ部、ユニットコムとフェルマーの2社とスポンサー契約
eスポーツ 2020/05/15 16:02
FRONTIER、第10世代CoreにZ490を組みわせた「GBシリーズ」デスクトップ
PC本体 2020/05/15 14:53
バッファロー、「シン・エヴァ」劇場版公開を記念しコラボモデル3製品を新発売
家電量販店 2020/05/14 14:14