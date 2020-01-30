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「HDD」のニュースまとめ-2020年1月

HDD（ハードディスク）の話題をまとめて。ニュースやレビューをお届けします。

2020年01月30日(木)

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ロジテック、最大14TB×4台のストレージを内蔵できるUSB 3.2対応HDDケース

周辺機器 2020/01/30 18:06

2020年01月20日(月)

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テックウインド、容量10TBのNAS向け内蔵HDDを1月22日発売

自作 / テクノロジ 2020/01/20 17:40

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小型＆高速が魅力の外付けSSD「Crucial X8 Portable SSD」レビュー

自作 / テクノロジ 2020/01/20 12:10

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シャープ初の有機ELテレビ「CQ1」、8K技術応用の“4Kプレミアムモデル”

テレビ / レコーダー 2020/05/11 13:03

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CORSAIR、Core i7-9700KとGeForce RTX 2080 SUPERのコンパクト水冷PC

PCゲーミング 2020/05/09 16:10

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GALLERIA、「Soulworker推奨パソコン」にハイエンドモデル2機種

PC本体 2020/05/08 16:17

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GALLERIA、「TERA推奨ゲーミングPC」をリニューアル

PC本体 2020/05/08 16:13

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GALLERIA、「ArcheAge推奨パソコン」にハイエンド2モデル

PC本体 2020/05/08 16:09

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【Amazon得報】本日限り！ 東芝製4TBドライブ内蔵のUSB接続ポータブルHDDが約10%オフ

ガジェット 2020/05/08 11:40

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GALLERIA、『Forza Horizon 4』推奨PCにハイエンド2モデル

PCゲーミング 2020/05/07 17:44

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GALLERIA、「Halo Wars2推奨パソコン」をリニューアル

PCゲーミング 2020/05/07 17:37

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GALLERIA、『SEKIRO』推奨PCにハイエンド2モデル

PCゲーミング 2020/05/07 17:30

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アンテナ線が無い部屋でも使える19V型テレビ「プライベート・ビエラ」

テレビ / レコーダー 2020/05/07 14:10

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