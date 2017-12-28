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「HDD」のニュースまとめ-2017年12月

HDD（ハードディスク）の話題をまとめて。ニュースやレビューをお届けします。

2017年12月28日(木)

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3番組同時録画に対応したHDDレコーダー - アイ・オー・データ機器

テレビ / レコーダー 2017/12/28 18:55

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GALLERIA、「Soulworker推奨パソコン」にハイエンドモデル2機種

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GALLERIA、「TERA推奨ゲーミングPC」をリニューアル

PC本体 2020/05/08 16:13

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GALLERIA、「ArcheAge推奨パソコン」にハイエンド2モデル

PC本体 2020/05/08 16:09

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【Amazon得報】本日限り！ 東芝製4TBドライブ内蔵のUSB接続ポータブルHDDが約10%オフ

ガジェット 2020/05/08 11:40

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GALLERIA、『Forza Horizon 4』推奨PCにハイエンド2モデル

PCゲーミング 2020/05/07 17:44

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GALLERIA、「Halo Wars2推奨パソコン」をリニューアル

PCゲーミング 2020/05/07 17:37

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GALLERIA、『SEKIRO』推奨PCにハイエンド2モデル

PCゲーミング 2020/05/07 17:30

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アンテナ線が無い部屋でも使える19V型テレビ「プライベート・ビエラ」

テレビ / レコーダー 2020/05/07 14:10

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パナソニック、ネット動画も見られる防水テレビ - W録対応など4機種

テレビ / レコーダー 2020/05/07 13:30

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カゴヤ、クラウドの物理サーバを活用した「テレワーク導入らくらくパック」提供

情報システム 2020/05/07 12:00

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