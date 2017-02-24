「HDD」のニュースまとめ-2017年2月
2017年02月24日(金)
相栄電器、SSD/HDD最適化ツールの最新版「Diskeeper 16」を発表
情報システム 2017/02/24 13:29
インフィニダット ジャパンがSCSKとストレージ製品販売で協業
情報システム 2017/02/24 10:08
2017年02月23日(木)
QNAP、10GbE SFP+ポートを備え高速転送をサポートする4ベイNASキット
自作 / テクノロジ 2017/02/23 20:16
レノボ、高密度直接接続型ストレージ「Lenovo Storage D3284」を発売
情報システム 2017/02/23 07:00
2017年02月20日(月)
4K動画やハイレゾ対応のホームメディアサーバNASキット - プリンストン
自作 / テクノロジ 2017/02/20 20:11
2017年02月15日(水)
17.3型4Kディスプレイ搭載! ゲームがぐいぐい楽しめるハイエンドゲーミングノート「NEXTGEAR-NOTE i7901BA1」
マウスコンピューター PR 2017/02/15 20:03
2017年02月08日(水)
バッファロー、最大10GbE対応の法人向け12ドライブNASラックマウントモデル
情報システム 2017/02/08 17:24
2017年02月07日(火)
もう離せない!! QNAPの高機能NASキット「TS-231P」 - ファイル共有もバックアップも、自分専用クラウドも!
周辺機器 PR 2017/02/07 14:02
2017年02月06日(月)
今週の秋葉原情報 - 17万円の超高級"まな板"が登場、ディープラーニング採用の新型ATOKも
PCゲーミング 2017/02/06 17:15
2017年のスタンダードはコレ! "Kaby Lake"のCore i5を搭載したミニタワー「LM-iH440SN」
マウスコンピューター PR 2017/02/06 12:47
2017年02月05日(日)
2016年、最も故障率が低かったHDDは?
開発/エンジニア 2017/02/05 14:00
2017年02月02日(木)
ロジテック、ハードウェア暗号化とパスワードで守られたポータブルHDD
周辺機器 2017/02/02 20:05
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PC本体 2020/05/08 16:17
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PC本体 2020/05/08 16:13
GALLERIA、「ArcheAge推奨パソコン」にハイエンド2モデル
PC本体 2020/05/08 16:09
【Amazon得報】本日限り！ 東芝製4TBドライブ内蔵のUSB接続ポータブルHDDが約10%オフ
ガジェット 2020/05/08 11:40
GALLERIA、『Forza Horizon 4』推奨PCにハイエンド2モデル
PCゲーミング 2020/05/07 17:44
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PCゲーミング 2020/05/07 17:37
GALLERIA、『SEKIRO』推奨PCにハイエンド2モデル
PCゲーミング 2020/05/07 17:30
アンテナ線が無い部屋でも使える19V型テレビ「プライベート・ビエラ」
テレビ / レコーダー 2020/05/07 14:10
パナソニック、ネット動画も見られる防水テレビ - W録対応など4機種
テレビ / レコーダー 2020/05/07 13:30
カゴヤ、クラウドの物理サーバを活用した「テレワーク導入らくらくパック」提供
情報システム 2020/05/07 12:00