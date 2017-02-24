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「HDD」のニュースまとめ-2017年2月

HDD（ハードディスク）の話題をまとめて。ニュースやレビューをお届けします。

2017年02月24日(金)

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相栄電器、SSD/HDD最適化ツールの最新版「Diskeeper 16」を発表

情報システム 2017/02/24 13:29

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インフィニダット ジャパンがSCSKとストレージ製品販売で協業

情報システム 2017/02/24 10:08

2017年02月23日(木)

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QNAP、10GbE SFP+ポートを備え高速転送をサポートする4ベイNASキット

自作 / テクノロジ 2017/02/23 20:16

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レノボ、高密度直接接続型ストレージ「Lenovo Storage D3284」を発売

情報システム 2017/02/23 07:00

2017年02月20日(月)

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4K動画やハイレゾ対応のホームメディアサーバNASキット - プリンストン

自作 / テクノロジ 2017/02/20 20:11

2017年02月15日(水)

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17.3型4Kディスプレイ搭載! ゲームがぐいぐい楽しめるハイエンドゲーミングノート「NEXTGEAR-NOTE i7901BA1」

マウスコンピューター PR 2017/02/15 20:03

2017年02月08日(水)

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バッファロー、最大10GbE対応の法人向け12ドライブNASラックマウントモデル

情報システム 2017/02/08 17:24

2017年02月07日(火)

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もう離せない!! QNAPの高機能NASキット「TS-231P」 - ファイル共有もバックアップも、自分専用クラウドも!

周辺機器 PR 2017/02/07 14:02

2017年02月06日(月)

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今週の秋葉原情報 - 17万円の超高級"まな板"が登場、ディープラーニング採用の新型ATOKも

PCゲーミング 2017/02/06 17:15

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2017年のスタンダードはコレ! "Kaby Lake"のCore i5を搭載したミニタワー「LM-iH440SN」

マウスコンピューター PR 2017/02/06 12:47

2017年02月05日(日)

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2016年、最も故障率が低かったHDDは?

開発/エンジニア 2017/02/05 14:00

2017年02月02日(木)

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ロジテック、ハードウェア暗号化とパスワードで守られたポータブルHDD

周辺機器 2017/02/02 20:05

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GALLERIA、「Soulworker推奨パソコン」にハイエンドモデル2機種

PC本体 2020/05/08 16:17

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GALLERIA、「TERA推奨ゲーミングPC」をリニューアル

PC本体 2020/05/08 16:13

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GALLERIA、「ArcheAge推奨パソコン」にハイエンド2モデル

PC本体 2020/05/08 16:09

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【Amazon得報】本日限り！ 東芝製4TBドライブ内蔵のUSB接続ポータブルHDDが約10%オフ

ガジェット 2020/05/08 11:40

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GALLERIA、『Forza Horizon 4』推奨PCにハイエンド2モデル

PCゲーミング 2020/05/07 17:44

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GALLERIA、「Halo Wars2推奨パソコン」をリニューアル

PCゲーミング 2020/05/07 17:37

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GALLERIA、『SEKIRO』推奨PCにハイエンド2モデル

PCゲーミング 2020/05/07 17:30

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アンテナ線が無い部屋でも使える19V型テレビ「プライベート・ビエラ」

テレビ / レコーダー 2020/05/07 14:10

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パナソニック、ネット動画も見られる防水テレビ - W録対応など4機種

テレビ / レコーダー 2020/05/07 13:30

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カゴヤ、クラウドの物理サーバを活用した「テレワーク導入らくらくパック」提供

情報システム 2020/05/07 12:00

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