「HDD」のニュースまとめ-2015年8月
2015年08月27日(木)
MARSHAL、厚さ7.5mm・重さ約12gのUSB 3.0ポータブルHDD
周辺機器 2015/08/27 16:16
2015年08月20日(木)
ウエスタンデジタル、高性能タイプの3.5インチHDD「WD Black」に6TBモデル
自作 / テクノロジ 2015/08/20 15:41
2015年08月19日(水)
シリコンパワー、シリーズ最高の耐久性を実現したポータブルHDD
周辺機器 2015/08/19 20:55
ウエスタンデジタル、NAS向けHDD「WD Red Pro」に5TBモデルと6TBモデル
自作 / テクノロジ 2015/08/19 14:37
2015年08月17日(月)
センチュリー、2.5インチHDD/SSDの保管収納ケース「裸族の弁当箱 mini」
周辺機器 2015/08/17 14:42
2015年08月10日(月)
2015年08月06日(木)
ロジテック、WD製2.5インチHDDのWD Red・Green・Blueを採用した内蔵用HDD
周辺機器 2015/08/06 18:31
ロジテック、WD製HDDをバルク品にて提供 - 保管ケースのプレゼントも
周辺機器 2015/08/06 18:30
2015年08月05日(水)
センチュリー「秋葉館」、Thunderbolt 2対応のHDD/SSDケースを2モデル
周辺機器 2015/08/05 18:42
2015年08月04日(火)
アイ・オー・データ、USB 3.0ポータブルHDDを最大2,000円値下げ
周辺機器 2015/08/04 17:35
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GALLERIA、「ArcheAge推奨パソコン」にハイエンド2モデル
PC本体 2020/05/08 16:09
【Amazon得報】本日限り！ 東芝製4TBドライブ内蔵のUSB接続ポータブルHDDが約10%オフ
ガジェット 2020/05/08 11:40
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パナソニック、ネット動画も見られる防水テレビ - W録対応など4機種
テレビ / レコーダー 2020/05/07 13:30
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情報システム 2020/05/07 12:00