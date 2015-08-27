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「HDD」のニュースまとめ-2015年8月

HDD（ハードディスク）の話題をまとめて。ニュースやレビューをお届けします。

2015年08月27日(木)

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MARSHAL、厚さ7.5mm・重さ約12gのUSB 3.0ポータブルHDD

周辺機器 2015/08/27 16:16

2015年08月20日(木)

Top

ウエスタンデジタル、高性能タイプの3.5インチHDD「WD Black」に6TBモデル

自作 / テクノロジ 2015/08/20 15:41

2015年08月19日(水)

Top

シリコンパワー、シリーズ最高の耐久性を実現したポータブルHDD

周辺機器 2015/08/19 20:55

Top

ウエスタンデジタル、NAS向けHDD「WD Red Pro」に5TBモデルと6TBモデル

自作 / テクノロジ 2015/08/19 14:37

2015年08月17日(月)

Top

センチュリー、2.5インチHDD/SSDの保管収納ケース「裸族の弁当箱 mini」

周辺機器 2015/08/17 14:42

2015年08月10日(月)

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8GB NANDフラッシュを搭載したSSHD「WD Blue SSHD」の実力 - 3.5型4TBモデルと2.5型1TBモデルを検証

自作 / テクノロジ 2015/08/10 00:00

2015年08月06日(木)

Top

ロジテック、WD製2.5インチHDDのWD Red・Green・Blueを採用した内蔵用HDD

周辺機器 2015/08/06 18:31

Top

ロジテック、WD製HDDをバルク品にて提供 - 保管ケースのプレゼントも

周辺機器 2015/08/06 18:30

2015年08月05日(水)

Top

センチュリー「秋葉館」、Thunderbolt 2対応のHDD/SSDケースを2モデル

周辺機器 2015/08/05 18:42

2015年08月04日(火)

Top

アイ・オー・データ、USB 3.0ポータブルHDDを最大2,000円値下げ

周辺機器 2015/08/04 17:35

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GALLERIA、「ArcheAge推奨パソコン」にハイエンド2モデル

PC本体 2020/05/08 16:09

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【Amazon得報】本日限り！ 東芝製4TBドライブ内蔵のUSB接続ポータブルHDDが約10%オフ

ガジェット 2020/05/08 11:40

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GALLERIA、『Forza Horizon 4』推奨PCにハイエンド2モデル

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情報システム 2020/05/07 12:00

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