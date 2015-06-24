「HDD」のニュースまとめ-2015年6月
2015年06月24日(水)
バッファロー、USB 3.0/eSATA/Thunderbolt 2対応の外付けHDD - 40TBから
周辺機器 2015/06/24 16:03
2015年06月14日(日)
Synology、クアッドコア/デュアルコアCPU搭載の2ベイNASサーバ
自作 / テクノロジ 2015/06/14 18:39
2015年06月11日(木)
QNAPの最新NASキット「TS-212P」(後編) - スマホや外出先からのアクセス、マシン間同期も簡単
自作 / テクノロジ 2015/06/11 15:45
2015年06月10日(水)
HGST、世界初の10TB容量HDDを出荷開始 - Active Archiveアプリ向け
自作 / テクノロジ 2015/06/10 18:29
2015年06月09日(火)
センチュリー、多彩なRAID構築が可能なUSB 3.0&eSATAコンボHDDケース
周辺機器 2015/06/09 22:13
2015年06月04日(木)
高機能・使いやすい・低価格 - QNAPの最新NASキット「TS-212P」(前編)
自作 / テクノロジ 2015/06/04 16:18
センチュリー、HDD×4台を内蔵して個別にPC接続できるHDDケース「裸族」
周辺機器 2015/06/04 14:00
2015年06月03日(水)
バッファロー、ICカードロック解除機構を搭載した法人向けポータブルHDD
周辺機器 2015/06/03 20:52
テックウインド、DEPOツクモ札幌駅前店で液晶モニター当たるガラポン抽選会
自作 / テクノロジ 2015/06/03 14:07
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PC本体 2020/05/08 16:17
GALLERIA、「TERA推奨ゲーミングPC」をリニューアル
PC本体 2020/05/08 16:13
GALLERIA、「ArcheAge推奨パソコン」にハイエンド2モデル
PC本体 2020/05/08 16:09
【Amazon得報】本日限り！ 東芝製4TBドライブ内蔵のUSB接続ポータブルHDDが約10%オフ
ガジェット 2020/05/08 11:40
GALLERIA、『Forza Horizon 4』推奨PCにハイエンド2モデル
PCゲーミング 2020/05/07 17:44
GALLERIA、「Halo Wars2推奨パソコン」をリニューアル
PCゲーミング 2020/05/07 17:37
GALLERIA、『SEKIRO』推奨PCにハイエンド2モデル
PCゲーミング 2020/05/07 17:30
アンテナ線が無い部屋でも使える19V型テレビ「プライベート・ビエラ」
テレビ / レコーダー 2020/05/07 14:10
パナソニック、ネット動画も見られる防水テレビ - W録対応など4機種
テレビ / レコーダー 2020/05/07 13:30
カゴヤ、クラウドの物理サーバを活用した「テレワーク導入らくらくパック」提供
情報システム 2020/05/07 12:00