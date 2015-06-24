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「HDD」のニュースまとめ-2015年6月

HDD（ハードディスク）の話題をまとめて。ニュースやレビューをお届けします。

2015年06月24日(水)

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バッファロー、USB 3.0/eSATA/Thunderbolt 2対応の外付けHDD - 40TBから

周辺機器 2015/06/24 16:03

2015年06月14日(日)

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Synology、クアッドコア/デュアルコアCPU搭載の2ベイNASサーバ

自作 / テクノロジ 2015/06/14 18:39

2015年06月11日(木)

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QNAPの最新NASキット「TS-212P」(後編) - スマホや外出先からのアクセス、マシン間同期も簡単

自作 / テクノロジ 2015/06/11 15:45

2015年06月10日(水)

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HGST、世界初の10TB容量HDDを出荷開始 - Active Archiveアプリ向け

自作 / テクノロジ 2015/06/10 18:29

2015年06月09日(火)

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センチュリー、多彩なRAID構築が可能なUSB 3.0&eSATAコンボHDDケース

周辺機器 2015/06/09 22:13

2015年06月04日(木)

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高機能・使いやすい・低価格 - QNAPの最新NASキット「TS-212P」(前編)

自作 / テクノロジ 2015/06/04 16:18

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センチュリー、HDD×4台を内蔵して個別にPC接続できるHDDケース「裸族」

周辺機器 2015/06/04 14:00

2015年06月03日(水)

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バッファロー、ICカードロック解除機構を搭載した法人向けポータブルHDD

周辺機器 2015/06/03 20:52

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テックウインド、DEPOツクモ札幌駅前店で液晶モニター当たるガラポン抽選会

自作 / テクノロジ 2015/06/03 14:07

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GALLERIA、「TERA推奨ゲーミングPC」をリニューアル

PC本体 2020/05/08 16:13

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GALLERIA、「ArcheAge推奨パソコン」にハイエンド2モデル

PC本体 2020/05/08 16:09

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【Amazon得報】本日限り！ 東芝製4TBドライブ内蔵のUSB接続ポータブルHDDが約10%オフ

ガジェット 2020/05/08 11:40

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GALLERIA、『Forza Horizon 4』推奨PCにハイエンド2モデル

PCゲーミング 2020/05/07 17:44

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GALLERIA、「Halo Wars2推奨パソコン」をリニューアル

PCゲーミング 2020/05/07 17:37

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GALLERIA、『SEKIRO』推奨PCにハイエンド2モデル

PCゲーミング 2020/05/07 17:30

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アンテナ線が無い部屋でも使える19V型テレビ「プライベート・ビエラ」

テレビ / レコーダー 2020/05/07 14:10

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パナソニック、ネット動画も見られる防水テレビ - W録対応など4機種

テレビ / レコーダー 2020/05/07 13:30

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カゴヤ、クラウドの物理サーバを活用した「テレワーク導入らくらくパック」提供

情報システム 2020/05/07 12:00

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