「HDD」のニュースまとめ-2014年5月
2014年05月29日(木)
ロジテック、MacBookの内蔵HDDをSSD+HDD「WD Black2」へ換装するサービス
周辺機器 2014/05/29 19:26
ロジテック、Windows Storage Server 2012R2搭載のキューブ型NASを12モデル
周辺機器 2014/05/29 19:26
ロジテック、Windows Storage Server 2008R2搭載のキューブ型NASを16モデル
周辺機器 2014/05/29 19:26
日立マクセル、5色がラインナップされるカセットタイプの録画用HDD「iV」
テレビ / レコーダー 2014/05/29 18:39
2014年05月28日(水)
バッファロー、DTCP-IP対応のWi-Fi接続ポータブルHDD - 外でも録画番組を
テレビ / レコーダー 2014/05/28 21:06
バッファロー、Wi-FiとDTCP-IP対応のポータブルHDD - 録画番組を持ち運べる
周辺機器 2014/05/28 18:18
アクロニス、HDD/SSDパーティション操作ツール最新版「Disk Director 12」
ソフト 2014/05/28 17:39
テックウインドとWD、Haswell Refreshなどが当たる大抽選会を秋葉原で開催
自作 / テクノロジ 2014/05/28 16:01
2014年05月23日(金)
東芝、TBあたりの消費電力を低減したクラウド向け大容量HDD
情報システム 2014/05/23 08:00
2014年05月22日(木)
東芝、クラウド向けの3.5インチ大容量HDD - 最大5TBモデルを用意
自作 / テクノロジ 2014/05/22 15:20
2014年05月21日(水)
バッファロー、SSDレベルの高速転送が可能な1GBキャッシュ搭載ポータブルHDD
周辺機器 2014/05/21 13:11
2014年05月16日(金)
ノバック、古いIDE HDDなどをUSB 3.0接続できる変換アダプタ
周辺機器 2014/05/16 17:09
2014年05月15日(木)
アイ・オー・データ、USB 3.0ポータブルHDD「超高速カクうすLite」新モデル
周辺機器 2014/05/15 19:01
アイ・オー・データ、「超高速カクうす」シリーズに大容量2TBモデルを追加
周辺機器 2014/05/15 19:01
ロジテック、自社工場で検査出荷する高信頼性の内蔵用2.5/3.5インチHDD
周辺機器 2014/05/15 18:27
アイ・オー・データ、ファンレス仕様のテレビ録画向け高信頼HDD
テレビ / レコーダー 2014/05/15 18:25
2014年05月13日(火)
東芝、耐久性と環境適応性に優れた監視カメラ向け3.5インチHDD
自作 / テクノロジ 2014/05/13 17:45
2014年05月08日(木)
WDのHDDを大人買い! - "100TB"買ったら必ずPS4がもらえるキャンペーン
自作 / テクノロジ 2014/05/08 13:21
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「HDD」の検索結果
【Amazon得報】本日限り！ 東芝製4TBドライブ内蔵のUSB接続ポータブルHDDが約10%オフ
ガジェット 2020/05/08 11:40
GALLERIA、『Forza Horizon 4』推奨PCにハイエンド2モデル
PCゲーミング 2020/05/07 17:44
GALLERIA、「Halo Wars2推奨パソコン」をリニューアル
PCゲーミング 2020/05/07 17:37
GALLERIA、『SEKIRO』推奨PCにハイエンド2モデル
PCゲーミング 2020/05/07 17:30
アンテナ線が無い部屋でも使える19V型テレビ「プライベート・ビエラ」
テレビ / レコーダー 2020/05/07 14:10
パナソニック、ネット動画も見られる防水テレビ - W録対応など4機種
テレビ / レコーダー 2020/05/07 13:30
カゴヤ、クラウドの物理サーバを活用した「テレワーク導入らくらくパック」提供
情報システム 2020/05/07 12:00
FRONTIER、第3世代Ryzenを搭載し拡張性が高いデスクトップPC「GXシリーズ」
PC本体 2020/04/30 14:33
Western Digital、HDDのCMR/SMR情報を公開
自作 / テクノロジ 2020/04/30 14:15
MSI、第10世代Core i7やGTX 1650 Max-Q搭載の15.6型ゲーミングノートPC
PCゲーミング 2020/04/30 14:00