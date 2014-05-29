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「HDD」のニュースまとめ-2014年5月

HDD（ハードディスク）の話題をまとめて。ニュースやレビューをお届けします。

2014年05月29日(木)

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ロジテック、MacBookの内蔵HDDをSSD+HDD「WD Black2」へ換装するサービス

周辺機器 2014/05/29 19:26

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ロジテック、Windows Storage Server 2012R2搭載のキューブ型NASを12モデル

周辺機器 2014/05/29 19:26

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ロジテック、Windows Storage Server 2008R2搭載のキューブ型NASを16モデル

周辺機器 2014/05/29 19:26

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日立マクセル、5色がラインナップされるカセットタイプの録画用HDD「iV」

テレビ / レコーダー 2014/05/29 18:39

2014年05月28日(水)

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バッファロー、DTCP-IP対応のWi-Fi接続ポータブルHDD - 外でも録画番組を

テレビ / レコーダー 2014/05/28 21:06

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バッファロー、Wi-FiとDTCP-IP対応のポータブルHDD - 録画番組を持ち運べる

周辺機器 2014/05/28 18:18

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アクロニス、HDD/SSDパーティション操作ツール最新版「Disk Director 12」

ソフト 2014/05/28 17:39

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テックウインドとWD、Haswell Refreshなどが当たる大抽選会を秋葉原で開催

自作 / テクノロジ 2014/05/28 16:01

2014年05月23日(金)

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東芝、TBあたりの消費電力を低減したクラウド向け大容量HDD

情報システム 2014/05/23 08:00

2014年05月22日(木)

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東芝、クラウド向けの3.5インチ大容量HDD - 最大5TBモデルを用意

自作 / テクノロジ 2014/05/22 15:20

2014年05月21日(水)

Top

バッファロー、SSDレベルの高速転送が可能な1GBキャッシュ搭載ポータブルHDD

周辺機器 2014/05/21 13:11

2014年05月16日(金)

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ノバック、古いIDE HDDなどをUSB 3.0接続できる変換アダプタ

周辺機器 2014/05/16 17:09

2014年05月15日(木)

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アイ・オー・データ、USB 3.0ポータブルHDD「超高速カクうすLite」新モデル

周辺機器 2014/05/15 19:01

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アイ・オー・データ、「超高速カクうす」シリーズに大容量2TBモデルを追加

周辺機器 2014/05/15 19:01

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ロジテック、自社工場で検査出荷する高信頼性の内蔵用2.5/3.5インチHDD

周辺機器 2014/05/15 18:27

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アイ・オー・データ、ファンレス仕様のテレビ録画向け高信頼HDD

テレビ / レコーダー 2014/05/15 18:25

2014年05月13日(火)

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東芝、耐久性と環境適応性に優れた監視カメラ向け3.5インチHDD

自作 / テクノロジ 2014/05/13 17:45

2014年05月08日(木)

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WDのHDDを大人買い! - "100TB"買ったら必ずPS4がもらえるキャンペーン

自作 / テクノロジ 2014/05/08 13:21

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【Amazon得報】本日限り！ 東芝製4TBドライブ内蔵のUSB接続ポータブルHDDが約10%オフ

ガジェット 2020/05/08 11:40

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GALLERIA、『Forza Horizon 4』推奨PCにハイエンド2モデル

PCゲーミング 2020/05/07 17:44

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GALLERIA、「Halo Wars2推奨パソコン」をリニューアル

PCゲーミング 2020/05/07 17:37

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GALLERIA、『SEKIRO』推奨PCにハイエンド2モデル

PCゲーミング 2020/05/07 17:30

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アンテナ線が無い部屋でも使える19V型テレビ「プライベート・ビエラ」

テレビ / レコーダー 2020/05/07 14:10

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パナソニック、ネット動画も見られる防水テレビ - W録対応など4機種

テレビ / レコーダー 2020/05/07 13:30

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カゴヤ、クラウドの物理サーバを活用した「テレワーク導入らくらくパック」提供

情報システム 2020/05/07 12:00

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FRONTIER、第3世代Ryzenを搭載し拡張性が高いデスクトップPC「GXシリーズ」

PC本体 2020/04/30 14:33

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Western Digital、HDDのCMR/SMR情報を公開

自作 / テクノロジ 2020/04/30 14:15

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MSI、第10世代Core i7やGTX 1650 Max-Q搭載の15.6型ゲーミングノートPC

PCゲーミング 2020/04/30 14:00

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