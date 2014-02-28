「HDD」のニュースまとめ-2014年2月
2014年02月28日(金)
HGST、3GBのクラウドストレージが付いてくるUSB 3.0対応1TBポータブルHDD
周辺機器 2014/02/28 15:21
サンワサプライ、SATA/IDEのHDD/SSDをUSB3.0接続で使う変換ケーブル
自作 / テクノロジ 2014/02/28 12:46
2014年02月26日(水)
HGST、SAS 12Gb/s対応で15000rpmのエンタープライズ向け2.5型HDD
自作 / テクノロジ 2014/02/26 16:31
ウエスタンデジタル、監視カメラ向けの3.5インチSATA HDD「WD Purple」
自作 / テクノロジ 2014/02/26 11:00
2014年02月21日(金)
バッファロー、70万円台後半のハイレゾオーディオ向け高級NAS「DELA」
サウンド / オーディオ 2014/02/21 15:33
2014年02月15日(土)
CP+2014 - ウエスタンデジタルは外付けHDDを中心にストレージ製品を展示
周辺機器 2014/02/15 19:25
HGST、外付けHDD「G-Technology」シリーズにThunderbolt対応の大容量モデル
周辺機器 2014/02/15 08:00
2014年02月14日(金)
東芝、業界最大の記憶容量5TBのニアライン向け3.5型HDDをサンプル出荷開始
情報システム 2014/02/14 07:28
2014年02月13日(木)
東芝、ヘリウムガスを使わず最大容量5TBを達成したリニアライン向けHDD
自作 / テクノロジ 2014/02/13 16:25
2014年02月12日(水)
MARSHAL、USB 3.0とUASPモードに対応した2.5インチHDD/SSDケース
自作 / テクノロジ 2014/02/12 19:21
エレコム、LaCie製コンパクトHDD「rikiki」シリーズのUSB 3.0対応モデル
周辺機器 2014/02/12 15:09
2014年02月07日(金)
ウエスタンデジタル、ポータブルHDD「My Passport」の1TB/2TBスリムモデル
周辺機器 2014/02/07 11:00
2014年02月06日(木)
ロジテック、デジタルカメラで撮影した画像の保存に適した大容量外付けストレージ
周辺機器 2014/02/06 20:40
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「HDD」の検索結果
【Amazon得報】本日限り！ 東芝製4TBドライブ内蔵のUSB接続ポータブルHDDが約10%オフ
ガジェット 2020/05/08 11:40
GALLERIA、『Forza Horizon 4』推奨PCにハイエンド2モデル
PCゲーミング 2020/05/07 17:44
GALLERIA、「Halo Wars2推奨パソコン」をリニューアル
PCゲーミング 2020/05/07 17:37
GALLERIA、『SEKIRO』推奨PCにハイエンド2モデル
PCゲーミング 2020/05/07 17:30
アンテナ線が無い部屋でも使える19V型テレビ「プライベート・ビエラ」
テレビ / レコーダー 2020/05/07 14:10
パナソニック、ネット動画も見られる防水テレビ - W録対応など4機種
テレビ / レコーダー 2020/05/07 13:30
カゴヤ、クラウドの物理サーバを活用した「テレワーク導入らくらくパック」提供
情報システム 2020/05/07 12:00
FRONTIER、第3世代Ryzenを搭載し拡張性が高いデスクトップPC「GXシリーズ」
PC本体 2020/04/30 14:33
Western Digital、HDDのCMR/SMR情報を公開
自作 / テクノロジ 2020/04/30 14:15
MSI、第10世代Core i7やGTX 1650 Max-Q搭載の15.6型ゲーミングノートPC
PCゲーミング 2020/04/30 14:00