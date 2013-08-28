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「HDD」のニュースまとめ-2013年8月

HDD（ハードディスク）の話題をまとめて。ニュースやレビューをお届けします。

2013年08月28日(水)

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バッファロー、AOSの環境移行ソフトが付属するポータブルHDD - XP対策向け

周辺機器 2013/08/28 18:32

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エレコム、データ復旧サービスが無償で利用できるLaCie製HDD

周辺機器 2013/08/28 11:42

2013年08月20日(火)

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東芝、SATA3.0(6Gbps)対応で7278rpmの7mm厚2.5型HDD - 500GBと320GB

自作 / テクノロジ 2013/08/20 13:40

2013年08月12日(月)

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AOS、復旧サービスでクラウドバックアップ「AOSBOX」が無料提供

ソフト 2013/08/12 19:14

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ドスパラ、Western Digital製HDD購入者向けの抽選会 - 大阪・なんば店

PC本体 2013/08/12 18:41

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玄人志向、USB 3.0接続の2.5型HDD用ケースと5.25型ベイ用収納トレイ

自作 / テクノロジ 2013/08/12 17:32

2013年08月09日(金)

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バッファロー、録画番組を宅外配信できるDTCP+対応NASの発売を8月下旬に

テレビ / レコーダー 2013/08/09 18:49

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GALLERIA、『Forza Horizon 4』推奨PCにハイエンド2モデル

PCゲーミング 2020/05/07 17:44

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GALLERIA、「Halo Wars2推奨パソコン」をリニューアル

PCゲーミング 2020/05/07 17:37

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GALLERIA、『SEKIRO』推奨PCにハイエンド2モデル

PCゲーミング 2020/05/07 17:30

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アンテナ線が無い部屋でも使える19V型テレビ「プライベート・ビエラ」

テレビ / レコーダー 2020/05/07 14:10

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パナソニック、ネット動画も見られる防水テレビ - W録対応など4機種

テレビ / レコーダー 2020/05/07 13:30

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カゴヤ、クラウドの物理サーバを活用した「テレワーク導入らくらくパック」提供

情報システム 2020/05/07 12:00

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FRONTIER、第3世代Ryzenを搭載し拡張性が高いデスクトップPC「GXシリーズ」

PC本体 2020/04/30 14:33

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Western Digital、HDDのCMR/SMR情報を公開

自作 / テクノロジ 2020/04/30 14:15

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MSI、第10世代Core i7やGTX 1650 Max-Q搭載の15.6型ゲーミングノートPC

PCゲーミング 2020/04/30 14:00

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GALLERIA、『黒い砂漠』推奨パソコンに3機種

PCゲーミング 2020/04/30 13:15

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