「HDD」のニュースまとめ-2013年8月
2013年08月28日(水)
バッファロー、AOSの環境移行ソフトが付属するポータブルHDD - XP対策向け
周辺機器 2013/08/28 18:32
エレコム、データ復旧サービスが無償で利用できるLaCie製HDD
周辺機器 2013/08/28 11:42
2013年08月20日(火)
東芝、SATA3.0(6Gbps)対応で7278rpmの7mm厚2.5型HDD - 500GBと320GB
自作 / テクノロジ 2013/08/20 13:40
2013年08月12日(月)
AOS、復旧サービスでクラウドバックアップ「AOSBOX」が無料提供
ソフト 2013/08/12 19:14
ドスパラ、Western Digital製HDD購入者向けの抽選会 - 大阪・なんば店
PC本体 2013/08/12 18:41
玄人志向、USB 3.0接続の2.5型HDD用ケースと5.25型ベイ用収納トレイ
自作 / テクノロジ 2013/08/12 17:32
2013年08月09日(金)
バッファロー、録画番組を宅外配信できるDTCP+対応NASの発売を8月下旬に
テレビ / レコーダー 2013/08/09 18:49
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テレビ / レコーダー 2020/05/07 14:10
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情報システム 2020/05/07 12:00
FRONTIER、第3世代Ryzenを搭載し拡張性が高いデスクトップPC「GXシリーズ」
PC本体 2020/04/30 14:33
Western Digital、HDDのCMR/SMR情報を公開
自作 / テクノロジ 2020/04/30 14:15
MSI、第10世代Core i7やGTX 1650 Max-Q搭載の15.6型ゲーミングノートPC
PCゲーミング 2020/04/30 14:00
GALLERIA、『黒い砂漠』推奨パソコンに3機種
PCゲーミング 2020/04/30 13:15