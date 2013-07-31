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「HDD」のニュースまとめ-2013年7月

HDD（ハードディスク）の話題をまとめて。ニュースやレビューをお届けします。

2013年07月31日(水)

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アユート、mSATA-SATA変換アダプタ - SATA電源はUSBヘッダピンを利用

自作 / テクノロジ 2013/07/31 16:36

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バッファロー、録画したテレビ番組をスマホへ宅外配信できるDTCP+対応NAS

テレビ / レコーダー 2013/07/31 15:51

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MARSHAL、HDDのエラーなどをLEDで示すSATA/IDE-USB変換アダプタ

自作 / テクノロジ 2013/07/31 15:26

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MARSHAL、ハード的にHDDが壊れてないかをチェックできるHDDケース

自作 / テクノロジ 2013/07/31 15:26

2013年07月25日(木)

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「HD革命/Eraser Ver.4」で実際にストレージを"完全抹消"してみた - 9つの抹消方式による所要時間の違いを比較

ソフト 2013/07/25 19:27

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アユート、USB 3.0/UASPモード対応で2.5型HDD/SSD用のSATA-USB変換ケーブル

自作 / テクノロジ 2013/07/25 18:50

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ロジテック、WD製HDD「WD Green」「WD Red」採用でUSB 3.0対応の外付けHDD

周辺機器 2013/07/25 15:10

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ロジテック、USB 3.0とWi-Fi接続に対応したHDDケース - WD製HDDセットも

周辺機器 2013/07/25 15:01

2013年07月23日(火)

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ライフボート、HDD/SSD総合管理ツール「Paragon Hard Disk Manager 12」

ソフト 2013/07/23 17:24

2013年07月22日(月)

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ユニスター、Asustor製のホームエンターテイメント向けNAS"AS3シリーズ"

周辺機器 2013/07/22 18:48

2013年07月19日(金)

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ノバック、SATA HDDを簡単に着脱できる5型ベイ用リムーバブルHDDラック

自作 / テクノロジ 2013/07/19 14:38

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センチュリー、USBストレージをWi-Fi化するアダプタ

周辺機器 2013/07/19 12:02

2013年07月18日(木)

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HDD/SSD×2台が使えてドライブコピーも可能なUSB 3.0クレードル「New裸族」

周辺機器 2013/07/18 13:19

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センチュリー、HDDを10台内蔵できる"裸族のスカイタワー"がSATA 3.0対応に

周辺機器 2013/07/18 13:18

2013年07月11日(木)

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Highpoint、Thunderbolt接続のHDDむき出しスタンド - SATA2基搭載

アップル 2013/07/11 16:22

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ロジテック、高い耐衝撃性能を備えたポータブルHDDに1.5TBモデルを追加

周辺機器 2013/07/11 16:19

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ロジテック、nasneの録画番組をPCで再生できるソフト付属のポータブルHDD

周辺機器 2013/07/11 14:41

2013年07月10日(水)

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Thunderbolt接続で高速なポータブルHDD - USMカセットHDDを交換して使える

周辺機器 2013/07/10 13:09

2013年07月09日(火)

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アユート、3台のHDD/SSDを装着できるUSB 3.0対応スタンド - クローン機能付

自作 / テクノロジ 2013/07/09 18:53

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上海問屋、USB 3.0接続のクレードル型HDD/SSDスタンド - 4台/6TBまで対応

周辺機器 2013/07/09 15:24

2013年07月08日(月)

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10周年を迎えるロングセラー"総合PC快適化ツール"、「SuperWin Utilities 3」を試す！

ソフト 2013/07/08 13:11

2013年07月04日(木)

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ZALMAN、豊富な機能搭載の外付けHDDケース"ZM-VE400"に8GB SSD付きモデル

自作 / テクノロジ 2013/07/04 21:28

2013年07月02日(火)

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パラゴン、Win 8対応のパーティションアラインメント最適化ツール最新版

ソフト 2013/07/02 19:55

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ウエスタンデジタル、HDD購入で賞品が当たる7カ月連続プレゼントキャンペーン

自作 / テクノロジ 2013/07/02 16:51

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