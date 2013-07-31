「HDD」のニュースまとめ-2013年7月
2013年07月31日(水)
アユート、mSATA-SATA変換アダプタ - SATA電源はUSBヘッダピンを利用
自作 / テクノロジ 2013/07/31 16:36
バッファロー、録画したテレビ番組をスマホへ宅外配信できるDTCP+対応NAS
テレビ / レコーダー 2013/07/31 15:51
MARSHAL、HDDのエラーなどをLEDで示すSATA/IDE-USB変換アダプタ
自作 / テクノロジ 2013/07/31 15:26
MARSHAL、ハード的にHDDが壊れてないかをチェックできるHDDケース
自作 / テクノロジ 2013/07/31 15:26
2013年07月25日(木)
「HD革命/Eraser Ver.4」で実際にストレージを"完全抹消"してみた - 9つの抹消方式による所要時間の違いを比較
ソフト 2013/07/25 19:27
アユート、USB 3.0/UASPモード対応で2.5型HDD/SSD用のSATA-USB変換ケーブル
自作 / テクノロジ 2013/07/25 18:50
ロジテック、WD製HDD「WD Green」「WD Red」採用でUSB 3.0対応の外付けHDD
周辺機器 2013/07/25 15:10
ロジテック、USB 3.0とWi-Fi接続に対応したHDDケース - WD製HDDセットも
周辺機器 2013/07/25 15:01
2013年07月23日(火)
ライフボート、HDD/SSD総合管理ツール「Paragon Hard Disk Manager 12」
ソフト 2013/07/23 17:24
2013年07月22日(月)
ユニスター、Asustor製のホームエンターテイメント向けNAS"AS3シリーズ"
周辺機器 2013/07/22 18:48
2013年07月19日(金)
ノバック、SATA HDDを簡単に着脱できる5型ベイ用リムーバブルHDDラック
自作 / テクノロジ 2013/07/19 14:38
センチュリー、USBストレージをWi-Fi化するアダプタ
周辺機器 2013/07/19 12:02
2013年07月18日(木)
HDD/SSD×2台が使えてドライブコピーも可能なUSB 3.0クレードル「New裸族」
周辺機器 2013/07/18 13:19
センチュリー、HDDを10台内蔵できる"裸族のスカイタワー"がSATA 3.0対応に
周辺機器 2013/07/18 13:18
2013年07月11日(木)
Highpoint、Thunderbolt接続のHDDむき出しスタンド - SATA2基搭載
アップル 2013/07/11 16:22
ロジテック、高い耐衝撃性能を備えたポータブルHDDに1.5TBモデルを追加
周辺機器 2013/07/11 16:19
ロジテック、nasneの録画番組をPCで再生できるソフト付属のポータブルHDD
周辺機器 2013/07/11 14:41
2013年07月10日(水)
Thunderbolt接続で高速なポータブルHDD - USMカセットHDDを交換して使える
周辺機器 2013/07/10 13:09
2013年07月09日(火)
アユート、3台のHDD/SSDを装着できるUSB 3.0対応スタンド - クローン機能付
自作 / テクノロジ 2013/07/09 18:53
上海問屋、USB 3.0接続のクレードル型HDD/SSDスタンド - 4台/6TBまで対応
周辺機器 2013/07/09 15:24
2013年07月08日(月)
10周年を迎えるロングセラー"総合PC快適化ツール"、「SuperWin Utilities 3」を試す！
ソフト 2013/07/08 13:11
2013年07月04日(木)
ZALMAN、豊富な機能搭載の外付けHDDケース"ZM-VE400"に8GB SSD付きモデル
自作 / テクノロジ 2013/07/04 21:28
2013年07月02日(火)
パラゴン、Win 8対応のパーティションアラインメント最適化ツール最新版
ソフト 2013/07/02 19:55
ウエスタンデジタル、HDD購入で賞品が当たる7カ月連続プレゼントキャンペーン
自作 / テクノロジ 2013/07/02 16:51
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