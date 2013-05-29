「HDD」のニュースまとめ-2013年5月
2013年05月29日(水)
アイ・オー・データ、HDD交換式NASで使える500GBの"WD RED"HDDカートリッジ
周辺機器 2013/05/29 19:45
2013年05月25日(土)
パラゴン、11種類の方式でデータを完全抹消する「Paragon Disk Wiper 12」
ソフト 2013/05/25 18:34
2013年05月24日(金)
東芝、USB 3.0対応の外付け型HDDのラインナップに1TB/3TBモデルを追加
周辺機器 2013/05/24 15:25
2013年05月22日(水)
エレコム、LaCieとポルシェデザインが融合した外付け型スタイリッシュHDD
周辺機器 2013/05/22 15:17
エレコム、USB 3.0/FireWire800搭載でRAID 0/1対応のLaCie製外付け型HDD
周辺機器 2013/05/22 15:17
アイ・オー・データ、9mm厚で500GBのUSB 3.0ポータブルHDD「カクうす9」
周辺機器 2013/05/22 12:04
2013年05月21日(火)
HGST、1.5TBの「Travelstar」- 9.5mm厚の2.5インチHDDで最大容量
自作 / テクノロジ 2013/05/21 16:20
2013年05月20日(月)
【先週の注目ニュース】NECの2013年夏PC、Haswellを搭載(5月13日～5月19日)
パソコン 2013/05/20 17:06
2013年05月16日(木)
ウエスタンデジタル、スリムでコンパクトなUSB 3.0対応ポータブルHDD
周辺機器 2013/05/16 11:43
2013年05月13日(月)
【先週の注目ニュース】VAIO/Let'snoteの2013年夏モデル(5月6日～5月12日)
パソコン 2013/05/13 18:24
2013年05月08日(水)
バッファロー、高音質のDSDファイルのDLNA配信が可能なNASを開発
サウンド / オーディオ 2013/05/08 18:38
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