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「HDD」のニュースまとめ-2013年5月

HDD（ハードディスク）の話題をまとめて。ニュースやレビューをお届けします。

2013年05月29日(水)

Top

アイ・オー・データ、HDD交換式NASで使える500GBの"WD RED"HDDカートリッジ

周辺機器 2013/05/29 19:45

2013年05月25日(土)

Top

パラゴン、11種類の方式でデータを完全抹消する「Paragon Disk Wiper 12」

ソフト 2013/05/25 18:34

2013年05月24日(金)

Top

東芝、USB 3.0対応の外付け型HDDのラインナップに1TB/3TBモデルを追加

周辺機器 2013/05/24 15:25

2013年05月22日(水)

Top

エレコム、LaCieとポルシェデザインが融合した外付け型スタイリッシュHDD

周辺機器 2013/05/22 15:17

Top

エレコム、USB 3.0/FireWire800搭載でRAID 0/1対応のLaCie製外付け型HDD

周辺機器 2013/05/22 15:17

Top

アイ・オー・データ、9mm厚で500GBのUSB 3.0ポータブルHDD「カクうす9」

周辺機器 2013/05/22 12:04

2013年05月21日(火)

Top

HGST、1.5TBの「Travelstar」- 9.5mm厚の2.5インチHDDで最大容量

自作 / テクノロジ 2013/05/21 16:20

2013年05月20日(月)

Top

【先週の注目ニュース】NECの2013年夏PC、Haswellを搭載(5月13日～5月19日)

パソコン 2013/05/20 17:06

2013年05月16日(木)

Top

ウエスタンデジタル、スリムでコンパクトなUSB 3.0対応ポータブルHDD

周辺機器 2013/05/16 11:43

2013年05月13日(月)

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【先週の注目ニュース】VAIO/Let'snoteの2013年夏モデル(5月6日～5月12日)

パソコン 2013/05/13 18:24

2013年05月08日(水)

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バッファロー、高音質のDSDファイルのDLNA配信が可能なNASを開発

サウンド / オーディオ 2013/05/08 18:38

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パナソニック、ネット動画も見られる防水テレビ - W録対応など4機種

テレビ / レコーダー 2020/05/07 13:30

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カゴヤ、クラウドの物理サーバを活用した「テレワーク導入らくらくパック」提供

情報システム 2020/05/07 12:00

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FRONTIER、第3世代Ryzenを搭載し拡張性が高いデスクトップPC「GXシリーズ」

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Western Digital、HDDのCMR/SMR情報を公開

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