「HDD」のニュースまとめ-2011年12月
2011年12月28日(水)
センチュリー、USB 3.0/eSATA対応のHDDクレードル「NEW裸族のお立ち台」
周辺機器 2011/12/28 12:54
2011年12月27日(火)
アスク、仮想光学ドライブとしても使える外付け型2.5インチHDDケース
周辺機器 2011/12/27 17:43
LSI、HDD向け28nmプロセス採用リード・チャネルLSIを発表
半導体デバイス 2011/12/27 16:06
2011年12月22日(木)
ロジテック、3.5インチHDD×4台を搭載できるHDDケース - RAID対応モデルも
周辺機器 2011/12/22 17:10
ハードディスクの総合メンテナンスソフト「Paragon Hard Disk Manager 11」
ソフト 2011/12/22 16:02
2011年12月21日(水)
センチュリー、iPhoneやスマホでもアクセス可能な有線LAN/USB対応HDDケース
周辺機器 2011/12/21 20:53
バッファロー、ポータブルHDDの1TBモデルやタイ洪水を受けた新ラインナップ
周辺機器 2011/12/21 20:22
2011年12月13日(火)
米Intel、10-12月期業績を下方修正 - HDDの供給不足で
自作 / テクノロジ 2011/12/13 07:22
2011年12月08日(木)
オリオン電機、外付けHDD録画が可能な26V型パーソナル向け液晶テレビ
テレビ / レコーダー 2011/12/08 18:41
2011年12月07日(水)
エレコム、アルミボディとゴムバンパー装備の頑丈な外付け型ポータブルHDD
周辺機器 2011/12/07 16:53
2011年12月05日(月)
米Apple StoreでiMac 2TB HDDモデルの出荷が5-7週間に、タイ洪水の影響か
アップル 2011/12/05 23:09
2011年12月01日(木)
アイ・オー・データ、HDD移行ツールなど付属ソフトが充実した内蔵用HDD
自作 / テクノロジ 2011/12/01 15:33
アイ・オー・データ、タイ洪水被害で外付け型HDDの新ラインナップと新価格
周辺機器 2011/12/01 15:33
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