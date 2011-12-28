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「HDD」のニュースまとめ-2011年12月

HDD（ハードディスク）の話題をまとめて。ニュースやレビューをお届けします。

2011年12月28日(水)

Top

センチュリー、USB 3.0/eSATA対応のHDDクレードル「NEW裸族のお立ち台」

周辺機器 2011/12/28 12:54

2011年12月27日(火)

Top

アスク、仮想光学ドライブとしても使える外付け型2.5インチHDDケース

周辺機器 2011/12/27 17:43

No image

LSI、HDD向け28nmプロセス採用リード・チャネルLSIを発表

半導体デバイス 2011/12/27 16:06

2011年12月22日(木)

Top

ロジテック、3.5インチHDD×4台を搭載できるHDDケース - RAID対応モデルも

周辺機器 2011/12/22 17:10

Top

ハードディスクの総合メンテナンスソフト「Paragon Hard Disk Manager 11」

ソフト 2011/12/22 16:02

2011年12月21日(水)

Top

センチュリー、iPhoneやスマホでもアクセス可能な有線LAN/USB対応HDDケース

周辺機器 2011/12/21 20:53

Top

バッファロー、ポータブルHDDの1TBモデルやタイ洪水を受けた新ラインナップ

周辺機器 2011/12/21 20:22

2011年12月13日(火)

Top

米Intel、10-12月期業績を下方修正 - HDDの供給不足で

自作 / テクノロジ 2011/12/13 07:22

2011年12月08日(木)

Top

オリオン電機、外付けHDD録画が可能な26V型パーソナル向け液晶テレビ

テレビ / レコーダー 2011/12/08 18:41

2011年12月07日(水)

Top

エレコム、アルミボディとゴムバンパー装備の頑丈な外付け型ポータブルHDD

周辺機器 2011/12/07 16:53

2011年12月05日(月)

Top

米Apple StoreでiMac 2TB HDDモデルの出荷が5-7週間に、タイ洪水の影響か

アップル 2011/12/05 23:09

2011年12月01日(木)

Top

アイ・オー・データ、HDD移行ツールなど付属ソフトが充実した内蔵用HDD

自作 / テクノロジ 2011/12/01 15:33

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アイ・オー・データ、タイ洪水被害で外付け型HDDの新ラインナップと新価格

周辺機器 2011/12/01 15:33

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GALLERIA、『SEKIRO』推奨PCにハイエンド2モデル

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アンテナ線が無い部屋でも使える19V型テレビ「プライベート・ビエラ」

テレビ / レコーダー 2020/05/07 14:10

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パナソニック、ネット動画も見られる防水テレビ - W録対応など4機種

テレビ / レコーダー 2020/05/07 13:30

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カゴヤ、クラウドの物理サーバを活用した「テレワーク導入らくらくパック」提供

情報システム 2020/05/07 12:00

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FRONTIER、第3世代Ryzenを搭載し拡張性が高いデスクトップPC「GXシリーズ」

PC本体 2020/04/30 14:33

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Western Digital、HDDのCMR/SMR情報を公開

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