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「阪神電気鉄道」のニュースまとめ-2018年11月

阪神電気鉄道の最新ニュース・コラムを紹介します。

2018年11月11日(日)

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近鉄「伊勢神宮初詣割引きっぷ」などお得なきっぷ発売、阪神版も

鉄道 2018/11/11 17:55

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「阪神電気鉄道」の検索結果

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阪神電気鉄道「赤胴車」運行終了へ - 記念グッズをネット限定販売

鉄道 2020/04/30 17:29

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阪神電気鉄道「#ほっとはんしんプロジェクト」開始 - 絵画の募集も

鉄道 2020/04/28 19:20

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阪神沿線エリア情報 ｜ 阪神ナウ！×マイナビニュース

レジャー PR 2020/03/31 12:00

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鉄道ニュース週報 第217回 「等持院・立命館大学衣笠キャンパス前」日本一長い駅名が更新

鉄道 2020/03/22 08:00

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阪神電気鉄道「赤胴車」武庫川団地内に設置へ - URと包括連携協定

鉄道 2020/03/16 18:10

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阪神電気鉄道、武庫川線に5500系改造「タイガース号」「甲子園号」

鉄道 2020/02/21 17:46

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阪神電気鉄道、QRコードを用いた乗車券の実証実験 - 3月から開始

鉄道 2020/02/08 19:41

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鉄道ニュース週報 第211回 阪神5000系「ジェットカー」など引退へ - 移動等円滑化とは

鉄道 2020/02/08 07:00

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阪神電気鉄道など3/14ダイヤ改正 - 土休日の快速急行、芦屋駅通過

鉄道 2020/01/21 19:05

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京都市の交通事情改善の一翼担う? 他路線との「結節」推進する嵐電

鉄道 2020/01/12 07:00

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