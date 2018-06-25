「花江夏樹」のニュースまとめ-2018年6月
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2018年06月25日(月)
「Back Street Girls」ゴクドルズ敏腕マネ役は諏訪部順一、間宮康弘＆花江夏樹も
コミック 2018/06/25 18:00
2018年06月20日(水)
「ダイヤのA」オールスターイベント、逢坂良太や島崎信長ら出演者13名を発表
コミック 2018/06/20 18:07
2018年06月18日(月)
アニメ「ブラクロ」杉田智和がゲルドル役、花江夏樹がリル役で出演
コミック 2018/06/18 11:00
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「花江夏樹」の検索結果
花江夏樹：アニメ「泣き猫」で感じた「人の思い」「気持ちを伝える大切さ…
アニメ 2020/04/30 20:38
志田未来×花江夏樹W主演！ Netflix映画『泣きたい私は猫をかぶる』独占配信
アニメ 2020/04/30 12:05
映画「泣きたい私は猫をかぶる」劇場公開を取りやめNetflix独占配信に
コミック 2020/04/30 12:00
泣きたい私は猫をかぶる：劇場公開延期でNetflix配信に スタジオ…
アニメ 2020/04/30 12:00
映画「泣きたい私は猫をかぶる」6月5日の公開予定が延期に
コミック 2020/04/27 12:20
「鬼滅の刃」×「白猫プロジェクト」鬼殺隊が白猫キャラと協力し強敵の撃退を目指す
コミック 2020/04/24 17:46
泣きたい私は猫をかぶる：ヨルシカ主題歌「花に亡霊」MV公開 花江夏樹…
アニメ 2020/04/22 18:00
『泣きたい私は猫をかぶる』、ヨルシカ書き下ろし主題歌「花に亡霊」MV公開
アニメ 2020/04/22 18:00
映画「泣き猫」本編映像使った主題歌MV、花江夏樹「切なくもすっと入ってくる歌声」
コミック 2020/04/22 18:00
Paradox Live：バトル楽曲のMV公開 「The Cat’s…
アニメ 2020/04/20 19:00