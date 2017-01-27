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「花江夏樹」のニュースまとめ-2017年1月

アクロスエンタテインメント所属。男性。1991年6月26日生まれ。神奈川県出身。趣味・特技はテニス・デザイン画・ワープロ・歌・音声編集・靴ひもを1秒で結ぶ。2017年に第11回声優アワードでパーソナリティ賞を受賞した。主な出演作品はアニメ『東京喰種』『東京喰種√A』(金木研)、『四月は君の嘘』(有馬公生)、『双星の陰陽師』（焔魔堂ろくろ）、『リルリルフェアリル』(花村望・おじぎそう)、『スタミュ』(星谷悠太)、『ヘヴィーオブジェクト』(クウェンサー・バーボタージュ)、『凪のあすから』(先島光)、『ドラゴンボール超』(ジャコ)、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』(ビスケット・グリフォン)、ラジオ『逢坂市立花江学園〜Radio』(文化放送)など。

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2017年01月27日(金)

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アニメ「ALL OUT!!」に花江夏樹、中井和哉、橋詰知久、福島潤が出演

コミック 2017/01/27 12:00

2017年01月10日(火)

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『亜人ちゃんは語りたい』、追加キャストに雨宮天、津田健次郎、花江夏樹

アニメ 2017/01/10 19:56

2017年01月09日(月)

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アニメ「亜人ちゃんは語りたい」追加キャストに雨宮天、津田健次郎、花江夏樹

コミック 2017/01/09 10:16

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泣きたい私は猫をかぶる：ヨルシカ主題歌「花に亡霊」MV公開　花江夏樹…

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