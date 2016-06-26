「花江夏樹」のニュースまとめ-2016年6月
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2016年06月26日(日)
声優・花江夏樹、TVアニメ『斉木楠雄のΨ難』OPテーマを9月7日にリリース
アニメ 2016/06/26 20:54
2016年06月20日(月)
アニメ「斉木楠雄」OPは花江夏樹、EDはでんぱ組.inc！追加キャストも続々
コミック 2016/06/20 14:46
2016年06月11日(土)
TVアニメ『少年メイド』、「有頂天BOYS」初のアルバム発売決定
アニメ 2016/06/11 21:30
2016年06月06日(月)
声優・花江夏樹、TVアニメ『斉木楠雄のΨ難』のOPテーマを担当
アニメ 2016/06/06 10:00
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「花江夏樹」の検索結果
花江夏樹：アニメ「泣き猫」で感じた「人の思い」「気持ちを伝える大切さ…
アニメ 2020/04/30 20:38
志田未来×花江夏樹W主演！ Netflix映画『泣きたい私は猫をかぶる』独占配信
アニメ 2020/04/30 12:05
映画「泣きたい私は猫をかぶる」劇場公開を取りやめNetflix独占配信に
コミック 2020/04/30 12:00
泣きたい私は猫をかぶる：劇場公開延期でNetflix配信に スタジオ…
アニメ 2020/04/30 12:00
映画「泣きたい私は猫をかぶる」6月5日の公開予定が延期に
コミック 2020/04/27 12:20
「鬼滅の刃」×「白猫プロジェクト」鬼殺隊が白猫キャラと協力し強敵の撃退を目指す
コミック 2020/04/24 17:46
泣きたい私は猫をかぶる：ヨルシカ主題歌「花に亡霊」MV公開 花江夏樹…
アニメ 2020/04/22 18:00
『泣きたい私は猫をかぶる』、ヨルシカ書き下ろし主題歌「花に亡霊」MV公開
アニメ 2020/04/22 18:00
映画「泣き猫」本編映像使った主題歌MV、花江夏樹「切なくもすっと入ってくる歌声」
コミック 2020/04/22 18:00
Paradox Live：バトル楽曲のMV公開 「The Cat’s…
アニメ 2020/04/20 19:00