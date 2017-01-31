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「ガンダム」のニュースまとめ-2017年1月

最新TVアニメシリーズ・OVA・劇場作品の公開情報や、「ガンプラ」など最新グッズのニュースを紹介していきます。

2017年01月31日(火)

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『機動戦士ガンダム』シャア専用万年筆が登場! 赤い彗星色ボディに輝くエンブレム

アニメ 2017/01/31 12:15

2017年01月25日(水)

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「シャア専用 G-SHOCK」が再販売決定! 赤の光沢ボディ&モノアイ演出の本格派

アニメ 2017/01/25 16:50

2017年01月24日(火)

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ガンプラが40周年に向けさらに進化! 第1弾は可動に特化した新たなHGゼータ

模型・フィギュア 2017/01/24 19:05

2017年01月20日(金)

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『ガンダム サンダーボルト』2期は3/24配信開始! 新キャストに杉田智和ら

アニメ 2017/01/20 21:00

2017年01月11日(水)

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『ガンダム』ガシャポン最新作はザクヘッド、カプセルなし構造で最大級のサイズ感

模型・フィギュア 2017/01/11 22:37

2017年01月10日(火)

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「ガンダム」量産型ズゴック、最新フィギュアでミサイル発射&斬撃シーンも再現

模型・フィギュア 2017/01/10 21:50

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ガンダムの音楽を8時間半生放送「今日は一日“ガンダム”三昧」が「Z」にパワーアップ

芸能 2020/04/10 15:00

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Z（ゼータ）を付けて帰ってきた！NHK-FM「今日は一日“ガンダム”三昧Z」5月6日放送

コミック 2020/04/10 15:00

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ガンダム：NHK・FMで「今日は一日“ガンダム”三昧Z」5月6日生放…

アニメ 2020/04/10 15:00

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金曜ロードSHOW！：「2週連続名探偵コナン」第1弾は「純黒の悪夢」…

アニメ 2020/04/10 12:00

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ガンダム：川口名人監修のザクIIのガンプラ　塗装自在　ワンポイントテ…

アニメ 2020/04/09 07:12

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劇伴作家でありアーティスト、澤野弘之が語る創作の裏側

話題 2020/04/08 19:00

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声優の寺島、細谷、木村、諏訪部、蒼井がイケメン戦隊ヒーローに！

アニメ 2020/04/08 17:05

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ガンダム：「コグナビ」コラボCMに「自動穴掘り機 ズゴップ」設計図　…

アニメ 2020/04/08 11:16

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機動戦士Vガンダム：MGのV2アサルトバスターガンダムがチタニウムフ…

アニメ 2020/04/08 07:10

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見せてもらおうかエンジニアのスキルとやらを「ガンダム」シャアが生田斗真とCM共演

コミック 2020/04/08 04:00

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