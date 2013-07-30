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お知らせ

「ガンダム」のニュースまとめ-2013年7月

最新TVアニメシリーズ・OVA・劇場作品の公開情報や、「ガンプラ」など最新グッズのニュースを紹介していきます。

2013年07月30日(火)

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香港に国外最大級の6mガンダム&ザクII登場!　空中にはホワイトベースも

レジャー 2013/07/30 09:44

2013年07月25日(木)

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ガンダム食玩『GUMDAM CONVERGE』一次投票で選ばれたMS発表＆二次投票開始!

模型・フィギュア 2013/07/25 11:30

2013年07月24日(水)

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機動戦士ガンダムと安彦良和を語る庵野秀明×氷川竜介トークショー7/26開催

アニメ 2013/07/24 22:30

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『新機動戦記ガンダムW』HDリマスター版が8月4日よりBS11で放送決定

アニメ 2013/07/24 21:00

2013年07月22日(月)

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富士急ハイランドの実物大ガンダムアトラクションが、宝探しにリニューアル

レジャー 2013/07/22 11:06

2013年07月20日(土)

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ガンダムフロント東京DOME-Gにユニコーンガンダム3号機「フェネクス」登場

アニメ 2013/07/20 11:00

2013年07月17日(水)

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ガンダムの世界観を取り入れた「STRICT-G」が、Tシャツや財布、扇子を発売

ワーク＆ライフ 2013/07/17 10:46

2013年07月11日(木)

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ガンプラ「歴代マスターグレード」投票が中間発表、現時点でのベスト10は?

模型・フィギュア 2013/07/11 21:30

2013年07月03日(水)

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キーワードは"オールガンダム"と"動くガンダム"、最新作ビルドファイターズ

アニメ 2013/07/03 11:00

2013年07月02日(火)

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魂ウェブ商店9月発送商品受付は7/7まで!ガンダムMk-Vやシェンロンガンダムなど

模型・フィギュア 2013/07/02 23:40

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新作『ガンダムビルドファイターズ』PVにはスモーやナイトガンダムの姿も

アニメ 2013/07/02 19:30

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富野由悠季監督の新作と『ガンダム THE ORIGIN』は2014年以降に随時発表

アニメ 2013/07/02 15:02

2013年07月01日(月)

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『ガンダム』新作映像企画の発表会、明日7月2日11:59よりライブ配信開始

アニメ 2013/07/01 21:45

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世界初"ガンダム大理石像"を東京藝大が制作! お台場ガンダム立像の横に展示

アニメ 2013/07/01 18:30

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『ガンダム』のクリスタル立体パズルが登場、シャアザク、ハロなど計4種類

アニメ 2013/07/01 15:50

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