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「ガンダム」のニュースまとめ-2013年1月

最新TVアニメシリーズ・OVA・劇場作品の公開情報や、「ガンプラ」など最新グッズのニュースを紹介していきます。

2013年01月30日(水)

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ポケモン、Wii U、ガンプラなど子供向けホビー大集合! 10万人来場「次世代ワールドホビーフェア'13 Winter」

玩具 2013/01/30 22:56

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成田空港に「コントロールベア」ストアと「コスパ秋葉原」、同時オープン

レジャー 2013/01/30 09:16

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ズゴック鍋コンテスト優秀賞決定!「赤い色のトウフ! シャアじゃないのか?」

アニメ 2013/01/30 08:00

2013年01月26日(土)

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新企画始動、つくって投稿!「ガンプラビルダーズフォトアルバム」オープン

模型・フィギュア 2013/01/26 12:00

2013年01月11日(金)

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『機動戦士ガンダムUC ep.6』第1弾PV、新MS、イベントなど新情報公開!

アニメ 2013/01/11 18:52

2013年01月10日(木)

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トヨタ「シャア専用オーリス」年内に商品化 - ジオニック社と"新会社"設立

車とバイク 2013/01/10 08:00

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見せてもらおうかエンジニアのスキルとやらを「ガンダム」シャアが生田斗真とCM共演

コミック 2020/04/08 04:00

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注目アニメ紹介：「BNA ビー・エヌ・エー」　TRIGGER×吉成曜…

アニメ 2020/04/07 17:30

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ガンダム：ユニクロコラボTシャツにνガンダム、サザビー、キュベレイ　…

アニメ 2020/04/07 14:10

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機動武闘伝Gガンダム：デスビーストのガンプラがHGに　飛行形態も再現

アニメ 2020/04/07 08:00

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ガンプラ40周年のユニクロTシャツ8種が登場、ノベルティはオリジナルガンプラ

コミック 2020/04/06 20:20

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アンケート1位は伊達じゃない！「逆襲のシャア」アムロがGGGシリーズに待望の登場

コミック 2020/04/06 14:36

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ガンダム：赤きダブルオーガンダムセブンソード／GインスペクションがP…

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