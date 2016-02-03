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「GPU」のニュースまとめ-2016年2月

ゲーム向けからクリエイター向け、スーパーコンピューター向けまで、NVIDIAやAMDのGPUの詳細な解説記事やレビューを掲載。

2016年02月03日(水)

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米AMD、ハードウェア仮想化に対応したGPU「FirePro S7150」を国内販売

自作 / テクノロジ 2016/02/03 21:15

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AMD、デスクトップ向けプロセッサにExcavator採用のAthlon X4 845など追加

自作 / テクノロジ 2016/02/03 06:00

2016年02月02日(火)

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今週の秋葉原情報 - CeleronブランドのSkylakeが発売に、Lian Liからは奇抜なヨット型ケースも

自作 / テクノロジ 2016/02/02 19:16

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Renoir世代の「AMD Ryzen 7 4800HS」性能プレビュー

自作 / テクノロジ 2020/03/30 22:00

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「G-Tune E5-144」レビュー - これは”勝てる”ノート RTX 2060と144Hzで超滑らか

PC本体 2020/03/25 17:49

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JAPANNEXT、144HzリフレッシュレートのHDR対応24型ゲーミング液晶

PCゲーミング 2020/03/25 17:08

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G-Tune P3を試す - モバイルゲーミングPCの実力検証、実はテレワークにも？

PC本体 2020/03/25 11:01

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NVIDIA、ソフトバンクに次いでKDDIとも「GeForce NOW」を展開

PCゲーミング 2020/03/24 22:08

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Microsoft、「DirectX 12 Ultimate」発表 - 新Xboxとプラットフォーム統一

自作 / テクノロジ 2020/03/24 16:45

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ムーアの法則は死なず、トランジスタ数は今も2年で2倍の増加ペースを維持

半導体デバイス 2020/03/24 07:00

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シャオミ、249ドルから買える4眼スマホ「Redmi Note 9S」を海外発表

Android 2020/03/23 22:36

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PS5の技術仕様が公開 - ゲーム体験を変えるSSD/新GPU/3D音声、PS4下位互換も

ガジェット 2020/03/19 12:35

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デル、テレワークにも適した法人向け15.6型/14型ノート「New Vostro 3000」

PC本体 2020/03/18 20:47

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