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「GPU」のニュースまとめ-2014年4月

ゲーム向けからクリエイター向け、スーパーコンピューター向けまで、NVIDIAやAMDのGPUの詳細な解説記事やレビューを掲載。

2014年04月30日(水)

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GTC 2014 - OpenACCとMPIやOpenMPを組み合わせて複数GPUを使う(前編)

スパコン/HPC 2014/04/30 14:17

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簡単GPUプログラミング - OpenACC上級編 第1回 色々な機能があるデータリージョン

スパコン/HPC 2014/04/30 13:00

2014年04月25日(金)

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簡単GPUプログラミング - OpenACC入門 第5回 フリーのOpenACCコンパイラの開発も進行中

スパコン/HPC 2014/04/25 10:00

2014年04月23日(水)

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簡単GPUプログラミング - OpenACC入門 第4回 詳細な指定が可能なloopディレクティブ

スパコン/HPC 2014/04/23 10:00

2014年04月21日(月)

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GTC 2014 - オープンソースのOpenACCコンパイラの状況

スパコン/HPC 2014/04/21 11:41

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簡単GPUプログラミング - OpenACC入門 第3回 OpenACCで性能を発揮するためのコツ

スパコン/HPC 2014/04/21 10:00

2014年04月18日(金)

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玄人志向からもRadeon R9 295X2搭載カードが登場 - 価格は19万円前後

自作 / テクノロジ 2014/04/18 20:26

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簡単GPUプログラミング - OpenACC入門 第2回 OpenACCを活用するうえで重要な4つのステップ

スパコン/HPC 2014/04/18 10:00

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GTC 2014 - 筑波大の密結合アクセラレータ「TCA」(後編)

スパコン/HPC 2014/04/18 10:00

2014年04月17日(木)

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GTC 2014 - 筑波大の密結合アクセラレータ「TCA」(前編)

スパコン/HPC 2014/04/17 10:00

2014年04月16日(水)

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Sapphire、デュアルGPU構成のRadeon R9 295X2搭載カード - 価格は20万円前後

自作 / テクノロジ 2014/04/16 19:37

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簡単GPUプログラミング - OpenACC入門 第1回 手軽にGPUを利用した高速計算が可能となるOpenACC

スパコン/HPC 2014/04/16 10:30

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GTC 2014 - GPUの浮動小数点演算の精度:理論と実践(後編)

スパコン/HPC 2014/04/16 10:00

2014年04月15日(火)

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GTC 2014 - GPUの浮動小数点演算の精度:理論と実践(中編)

スパコン/HPC 2014/04/15 10:30

2014年04月14日(月)

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サイコム、GeForce GTX TITAN Blackを水冷化した「G-Master Hydro」

PC本体 2014/04/14 11:16

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GTC 2014 - GPUの浮動小数点演算の精度:理論と実践(前編)

スパコン/HPC 2014/04/14 10:00

2014年04月10日(木)

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GTC 2014 - Fire and Ice:温度はGPU性能にどう影響するか(後編)

スパコン/HPC 2014/04/10 10:00

2014年04月09日(水)

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GTC 2014 - Fire and Ice:温度はGPU性能にどう影響するか(前編)

スパコン/HPC 2014/04/09 10:00

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米AMD、液冷クーラーを標準搭載したデュアルGPUカード「Radeon R9 295X2」

自作 / テクノロジ 2014/04/09 09:00

2014年04月08日(火)

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Dual GPU仕様のウルトラハイエンド「Radeon R9 295X2」を試す

自作 / テクノロジ 2014/04/08 21:46

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AMD、WS向けグラフィックス「FirePro W9100」 - 4K映像の6画面出力が可能

自作 / テクノロジ 2014/04/08 15:53

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AMD、次世代WS向けプロ用グラフィックスカード「FirePro W9100」を発表

ものづくり 2014/04/08 13:22

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GTC 2014 - GPUの電力を正確に測定するには

スパコン/HPC 2014/04/08 10:30

2014年04月03日(木)

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GTC 2014 - NVIDIAの次世代GPU Pascal

スパコン/HPC 2014/04/03 10:00

2014年04月02日(水)

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GTC 2014 - 基調講演でロードマップや新製品を発表

スパコン/HPC 2014/04/02 09:00

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PCゲーミング 2020/03/24 22:08

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