「GPU」のニュースまとめ-2014年4月
2014年04月30日(水)
GTC 2014 - OpenACCとMPIやOpenMPを組み合わせて複数GPUを使う(前編)
スパコン/HPC 2014/04/30 14:17
簡単GPUプログラミング - OpenACC上級編 第1回 色々な機能があるデータリージョン
スパコン/HPC 2014/04/30 13:00
2014年04月25日(金)
簡単GPUプログラミング - OpenACC入門 第5回 フリーのOpenACCコンパイラの開発も進行中
スパコン/HPC 2014/04/25 10:00
2014年04月23日(水)
簡単GPUプログラミング - OpenACC入門 第4回 詳細な指定が可能なloopディレクティブ
スパコン/HPC 2014/04/23 10:00
2014年04月21日(月)
GTC 2014 - オープンソースのOpenACCコンパイラの状況
スパコン/HPC 2014/04/21 11:41
簡単GPUプログラミング - OpenACC入門 第3回 OpenACCで性能を発揮するためのコツ
スパコン/HPC 2014/04/21 10:00
2014年04月18日(金)
玄人志向からもRadeon R9 295X2搭載カードが登場 - 価格は19万円前後
自作 / テクノロジ 2014/04/18 20:26
簡単GPUプログラミング - OpenACC入門 第2回 OpenACCを活用するうえで重要な4つのステップ
スパコン/HPC 2014/04/18 10:00
GTC 2014 - 筑波大の密結合アクセラレータ「TCA」(後編)
スパコン/HPC 2014/04/18 10:00
2014年04月17日(木)
GTC 2014 - 筑波大の密結合アクセラレータ「TCA」(前編)
スパコン/HPC 2014/04/17 10:00
2014年04月16日(水)
Sapphire、デュアルGPU構成のRadeon R9 295X2搭載カード - 価格は20万円前後
自作 / テクノロジ 2014/04/16 19:37
簡単GPUプログラミング - OpenACC入門 第1回 手軽にGPUを利用した高速計算が可能となるOpenACC
スパコン/HPC 2014/04/16 10:30
GTC 2014 - GPUの浮動小数点演算の精度:理論と実践(後編)
スパコン/HPC 2014/04/16 10:00
2014年04月15日(火)
GTC 2014 - GPUの浮動小数点演算の精度:理論と実践(中編)
スパコン/HPC 2014/04/15 10:30
2014年04月14日(月)
サイコム、GeForce GTX TITAN Blackを水冷化した「G-Master Hydro」
PC本体 2014/04/14 11:16
GTC 2014 - GPUの浮動小数点演算の精度:理論と実践(前編)
スパコン/HPC 2014/04/14 10:00
2014年04月10日(木)
GTC 2014 - Fire and Ice:温度はGPU性能にどう影響するか(後編)
スパコン/HPC 2014/04/10 10:00
2014年04月09日(水)
GTC 2014 - Fire and Ice:温度はGPU性能にどう影響するか(前編)
スパコン/HPC 2014/04/09 10:00
米AMD、液冷クーラーを標準搭載したデュアルGPUカード「Radeon R9 295X2」
自作 / テクノロジ 2014/04/09 09:00
2014年04月08日(火)
Dual GPU仕様のウルトラハイエンド「Radeon R9 295X2」を試す
自作 / テクノロジ 2014/04/08 21:46
AMD、WS向けグラフィックス「FirePro W9100」 - 4K映像の6画面出力が可能
自作 / テクノロジ 2014/04/08 15:53
AMD、次世代WS向けプロ用グラフィックスカード「FirePro W9100」を発表
ものづくり 2014/04/08 13:22
GTC 2014 - GPUの電力を正確に測定するには
スパコン/HPC 2014/04/08 10:30
2014年04月03日(木)
GTC 2014 - NVIDIAの次世代GPU Pascal
スパコン/HPC 2014/04/03 10:00
2014年04月02日(水)
GTC 2014 - 基調講演でロードマップや新製品を発表
スパコン/HPC 2014/04/02 09:00
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