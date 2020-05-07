「GoPro」のニュースまとめ-2020年5月
2020年05月07日(木)
GoPro MAX、360度モードで3K/60fpsやタイムラプスの撮影が可能に
デジカメ 2020/05/07 17:19
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GoPro MAX、360度モードで3K/60fpsやタイムラプスの撮影が可能に
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Windows 10プレビュー版、Subsystem for Linuxをエクスプローラーに統合
Windows 2020/04/09 07:29
GoPro、アクションカム「HERO8 Black」などが当たる撮影コンテスト
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GoPro HERO8 BlackにmicroSDや交換バッテリー付きの限定セット
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