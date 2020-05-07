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「GoPro」のニュースまとめ-2020年5月

アクションカメラの代名詞的存在「GoPro HERO」シリーズに関する情報。4K対応製品も登場している。

2020年05月07日(木)

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GoPro MAX、360度モードで3K/60fpsやタイムラプスの撮影が可能に

デジカメ 2020/05/07 17:19

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GoPro MAX、360度モードで3K/60fpsやタイムラプスの撮影が可能に

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