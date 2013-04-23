「Google Glass」のニュースまとめ-2013年4月
2013年04月23日(火)
Google Glass一般発売は「おそらく1年後ぐらい」- Schmidt会長
Android 2013/04/23 05:50
2013年04月22日(月)
【先週の注目ニュース】ASUS、新型Atom搭載のAndroidタブ(4月15日～4月21日)
パソコン 2013/04/22 10:46
2013年04月16日(火)
Google、「Google Glass」の仕様を明らかに - 鼻パッド2種類付属で安心!?
周辺機器 2013/04/16 18:19
コンピュータビジョンのセカイ - 今そこにあるミライ 第49回 パラメトリックモーション - 特定の1つの動き表現モデル
組み込み 2013/04/16 11:30
2013年04月12日(金)
Google Glassをプラットフォームに - Glassのアイディアに投資するファンド
マーケティング 2013/04/12 11:48
2013年04月02日(火)
コンピュータビジョンのセカイ - 今そこにあるミライ 第48回 デジタルビデオ安定化技術
組み込み 2013/04/02 13:00
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