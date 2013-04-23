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「Google Glass」のニュースまとめ-2013年4月

グーグル(Google)のメガネ型デバイス「Goolge Glass」の最新情報を発信。

2013年04月23日(火)

Top

Google Glass一般発売は「おそらく1年後ぐらい」- Schmidt会長

Android 2013/04/23 05:50

2013年04月22日(月)

Top

【先週の注目ニュース】ASUS、新型Atom搭載のAndroidタブ(4月15日～4月21日)

パソコン 2013/04/22 10:46

2013年04月16日(火)

Top

Google、「Google Glass」の仕様を明らかに - 鼻パッド2種類付属で安心!?

周辺機器 2013/04/16 18:19

Top

コンピュータビジョンのセカイ - 今そこにあるミライ 第49回 パラメトリックモーション - 特定の1つの動き表現モデル

組み込み 2013/04/16 11:30

2013年04月12日(金)

Top

Google Glassをプラットフォームに - Glassのアイディアに投資するファンド

マーケティング 2013/04/12 11:48

2013年04月02日(火)

No image

コンピュータビジョンのセカイ - 今そこにあるミライ 第48回 デジタルビデオ安定化技術

組み込み 2013/04/02 13:00

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